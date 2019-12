Augmentation des allergies : Pollution, tabagisme et humiditÃ© en cause

Les Algériens sont de plus en plus menacés par les allergies. Ces dernières guettent tout le monde et deviendront, dans les années à venir, un problème de santé publique. Les prévisions des spécialistes de la santé, en effet, vont dans ce sens, avec une tendance à la hausse du taux de la population concernée, à l’horizon 2050 qui se situerait, autour de 50%, et ce, en raison des variations climatiques et de la pollution industrielle qui prédisposent, ainsi près de la moitié des Algériens, à ce genre d’affections et plus particulièrement l'asthme et la rhinite qui sont très répandus, se plaçant en tête de classement des maladies, alors que les allergies aux aliments et aux médicaments viennent, respectivement en deuxième et troisième positions. Les pathologies allergiques se propagent pour prendre des proportions inquiétantes, chez-nous. S’exprimant lors d’un congrès qui s’est tenu à Alger récemment lors d’un congrès qui s’est tenu sur l’allergologie et l’immunologie clinique, le Pr Habib Douagui a affirmé que 4% des adultes sont atteints d'asthme et 8% des enfants d'asthme bronchique. Le spécialiste en maladies respiratoires va plus loin et insiste sur la mise en place d'un programme national pour la prise en charge de ce problème de santé au même titre que les autres spécialités. Les statistiques avancés par les spécialistes font état actuellement de 1,5 million de personnes touchées par l’asthme. Pour la plupart, d’entre-eux, il s’agit, très souvent de rhinites allergiques ou encore des signes cliniques négligés et non pris en charge ayant pour origine le facteur génétique, mais surtout environnemental.

C’est un fait, la qualité de l’air dans les grandes villes n’est plus la même, comparée aux années passées. La pollution industrielle, atmosphérique aussi, sont devenues criardes, de nos jours, avec le tissu industriel qui évolue et le parc automobile qui explose pour atteindre 6, 4 millions de véhicules, à la fin de l’année 2018. Les experts estiment que la morbidité en rapport avec la pollution de l’air et les émissions du trafic routier urbain se situe autour de 24% dans le monde alors que dans les pays en voie de développement, dont l’Algérie qui enregistre annuellement, pas moins de 2.500 décès, associés aux émanations automobiles, en milieu urbain. C’est dire, aujourd’hui, le danger de tous ces métaux lourds, notamment le plomb qui circule dans l’air que nous respirons et qui va du coup, influer, dans les années à venir sur l’espérance de vie de l’Algérien, avec la pollution qui s’étend aux eaux de surface, les sols et l’agriculture, ce qui amène certains expert à aller vers la mise en place, dans les brefs délais, d’une stratégie nationale de protection de la qualité de l’air ainsi qu’une loi pour améliorer la qualité de l'air. Cela dit, si les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans la dégradation de l’atmosphère, il va de soi également qu’une culture de la préservation de l’environnement est plus que nécessaire, de nos jours pour limiter les dégâts.

Pour ce faire, le citoyen est appelé à jouer le jeu à contribuer à la protection de son milieu, en adoptant des petits gestes certes, mais salvateurs. Car il ne servirait à rien de promulguer des lois auxquelles le citoyen tourne carrément le dos. L’exemple de la loi interdisant le tabagisme, dans les lieux publics est édifiant. Il suffit peut être de voir tous ces contrevenants qui défient tous les jours, les lieux de travail, les moyens de transport en commun par des textes qui ont pour finalité, la protection et la préservation de la santé.

Samia D.