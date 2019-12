Vote Ã  lâ€™Ã©tranger : Â« Des pressions officielles pour perturber lâ€™opÃ©ration Â»

«Des parties tentent de perturber le déroulement du vote de la communauté algérienne établie à l'étranger, et je pense même que cette agressivité et cette violence ont eu un effet de persuasion sur des citoyens qui n’avaient pas l’intention à aller aux élections de participer au vote », a déclaré Mercredi ,M. Berredane, invité du Forum d’El Moudjahid

Le conférencier regrette par ailleurs la passivité de certains pays « qui ont non seulement laissé faire mais qui ont aussi accordé des autorisations de piquets de grève en même temps du déroulement du scrutin ». M .Abeddellah Tani Kaddour ira même jusqu'à dire qu’il y’a eu des « pressions officielles pour perturber ces élections dans certains pays et que même si l’ANIE ne réagit pas immédiatement, elle prend note et traitera cette question au temps voulu ».

Farida L/ Rédaction Web