PremiÃ¨re Ã©valuation de participation des AlgÃ©riens Ã©tablis Ã  lâ€™Ã©tranger : Un taux de 23% au troisiÃ¨me jour du vote

« Au troisième jour des élections de notre communauté a l’étranger soit mardi au soir, on peut avancer un taux de participation qui frôle les 18% » nous a révélé hier M Berdane Rachid membre de l’instance indépendante de préparation des élections.

Invité a notre forum l’ancien président de la chambre des notaires accompagné par M Abeddellah Tani Kaddour, nous affirme que ce pourcentage est en constante augmentation et ce malgré « , les parties qui tentent de perturber le déroulement du vote de la communauté algérienne établie à l'étranger, et je pense même que cette agressivité et cette violence a eu un effet de persuasion sur des citoyens qui n’avaient pas l’intention à aller aux électionsde participer au vote » dira M Berredane.

Farid Larbi/ Rédaction Web