M. Benmessaoud reÃ§oit la ReprÃ©sentante du PNUD : Renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, lundi, lors d'une audience accordée à la nouvelle Représentante résidente du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, les perspectives de développement des relations de coopération dans le secteur du Tourisme et de l'Artisanat.

Lors de cette audience, le ministre a affiché son souhait de «renforcer les relations bilatérales, à la faveur du soutien et de l'accompagnement du PNUD au secteur dans la concrétisation du programme tracé entre le ministère du Tourisme et les organes onusiens, en vue de redynamiser le secteur du Tourisme en Algérie».

Pour sa part, la Représentante résidente du PNUD s'est félicitée du «potentiel touristique énorme dont recèle l'Algérie», se disant «disposée à soutenir et à accompagner le secteur afin de réaliser les objectifs tracés en adéquation avec la stratégie sectorielle pour relancer ce domaine pour qu'il soit un levier important à la diversification de l'économie nationale».