La PrÃ©sidentielle aura lieu demain : voter pour un changement radical

L’expert sécuritaire et colonel à la retraite, Abdelhamid M. Larbi Cherif, a insisté sur l’importance de la réussite du scrutin du 12 décembre qui représentera, selon lui, «la vraie image du peuple algérien».

«Malgré la situation dans laquelle se trouve le pays, une bonne partie du peuple soutient les élections, et la meilleure preuve, c’est bien le nombre important des inscrits dans les listes électorales», a-t-il argumenté.

Pour lui, une participation massive à l'élection présidentielle «est un message fort à toute tentative d’ingérence étrangère.»

Animant une conférence sur «le rôle de l’institution militaire durant la crise», le colonel à la retraite a appelé les citoyens à assumer leurs responsabilités envers la patrie, mettant en garde contre «les idées et courants que soutiennent des forces étrangères avec financement et information, dans le but de nous déstabiliser».

Abordant longuement l’importance de la prochaine échéance pour sortir de la crise en un temps rapide, au moment où le danger de l’ennemi guette le pays, le colonel à la retraite a salué aussi la transparence du processus électoral du 12 décembre, notant, à titre d’exemple, que «nul ne peut prévoir qui sera le prochain président de la République parmi les candidats qui partent à chances égales dans le prochain rendez-vous électoral.» En poursuivant, il dira : «Peu importe la personne qui sera à la tête du pays, il faut se focaliser aujourd’hui sur son programme. Je suis certain que le prochain président qui sera choisi par le peuple, ne sera certainement pas pire que son précédent (Abdelaziz Bouteflika, ndlr)», prévoit-il.

Affirmant dans le même ordre d’idées que «le prochain chef de l’État aura beaucoup de travail à faire et une mission loin de tout repos», il indiquera que ses priorités ne sont pas des moindres : «Il s’agit de revoir la Constitution et la restructuration des institutions de l’État», a-t-il dit, soulignant sur cette lignée que la situation actuelle ne permet pas d’aller vers une «transition ou un conseil constituant».

Abdelhamid Larbi Chérif a rendu un vibrant hommage à l’ANP, digne héritière de l’ALN, pour les efforts inlassables qu’elle ne cesse de fournir pour la stabilité et la sécurité du pays, malgré l’environnement géopolitique et sécuritaire instable et les complots qui se dessinent contre l’Algérie par certains pays jaloux des positions constantes de l’Algérie.

Le conférencier a valorisé le rôle leader de l’Armée nationale populaire (ANP) «garante de la sécurité de la nation qui poursuit avec abnégation sa mission en démasquant tous les complots et intrigues tramés contre notre pays.»

Abdelhamid Larbi Chérif s'est également félicité du professionnalisme de l’ANP et de son rôle de préservation de la paix et de la stabilité dans le pays, d'accompagnement et de protection du Hirak pacifique et de lutte contre le terrorisme, tout en rappelant les tentatives passées pour frapper la stabilité de l’Algérie dont notamment l’attentat terroriste contre les installations de gaz de Tiguentourine en 2013.

D’une autre part, le colonel à la retraite a affirmé que le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, reste fidèle à ses engagements vis-à-vis du mouvement populaire déclenché le 22 février. «Le chef d’état-major accompagnera le mouvement populaire légitime jusqu’à l’aboutissement de ses revendications», assure-t-il.

Enfin, il fera savoir que «le commandement de l’ANP a pu rendre l’indépendance de la Justice qui a arrêté les personnes impliquées dans les affaires de corruption même s’ils occupaient des postes importants dans l’État».

Salima Ettouahria