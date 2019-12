Ali DraÃ¢, chargÃ© de communication de lâ€™Anie : Â«Supervision infaillible de lâ€™opÃ©ration de voteÂ»

Tout est fin prêt du côté de l’Autorité indépendante des élections (ANIE) qui supervise la tenue, demain, de la présidentielle, une première expérience du genre pour cette instance née des mutations de la mouvance citoyenne revendiquant le changement pour l’instauration d’une nouvelle Algérie.

Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a été on ne peut plus clair à ce propos en réitérant dans un entretien à l’agence russe Sputnik la ferme volonté de contribuer efficacement à la consécration de la souveraineté populaire, telle que stipulé dans les articles 7 et 8 de la Constitution. Ali Draâ, chargé de communication de cette Autorité, explique quant à lui dans les détails les structures d’organisation mises en place en prévision du déroulement «dans de parfaites conditions» du scrutin.

Il met l’accent d’entrée, lors du bref entretien qu’il nous a accordé, hier, sur le nombre de 6.000 encadreurs mobilisés par l’Anie pour la surveillance et la supervision de l’opération de vote.

«C’est une armée d’encadreurs aptes à relever le défi d’une présidentielle à la hauteur des attentes de nos concitoyens pour la mise en place d’un système démocratique respectueux de la volonté populaire», assure notre interlocuteur.

La formation dont ont bénéficié récemment les délégués de l’Anie, à travers les 48 wilayas, et qui ont appliqué scrupuleusement les instructions reçues, confortent M. Draâ dans ses convictions.

«Nous avons mis en place un mode d’organisation infaillible où rien n’a été laissé au hasard», dit-il, mettant l’accent sur la logistique mise en place au siège de l’Anie avec des équipements technologiques permettant un suivi en temps réel de l’opération de vote à travers, notamment, un centre de collecte des données. Sur un autre volet, Ali Draâ ne manquera pas de saluer les mesures de sécurité en prévision du rendez-vous de demain.

Très optimiste, notre interlocuteur se dit convaincu que cet événement historique est synonyme «d’un premier pas vers une véritable démocratie et l’instauration de l’Algérie nouvelle». Interrogé sur l’éventualité de voir le scrutin émaillé par des incidents compte tenu du contexte dans lequel il intervient, M. Draâ répond : «Même si incidents il y a, ceux-ci seront à mon avis de nature marginale et ne pourraient en aucun cas influer sur l’évolution du scrutin, encore moins sur son issue».

Il rappelle à ce propos que même lors des rendez-vous électoraux antérieurs, «il y a eu, en matière d’incidents, quelques cas isolés», avant d’ajouter que «le seul véritable incident qu’il est impératif d’éviter à l’Algérie est de rester dans une situation sans élection». L’intervenant a tenu à préciser que les plaintes, au nombre de trois, formulées par les candidats lors de la campagne électorale sont «non fondées», certifiant que cette campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, l’Anie a la charge de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser, et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales jusqu'à l’annonce des résultats provisoires.

Karim Aoudia