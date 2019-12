Exercice du droit de recours : Le Conseil constitutionnel rappelle les dispositions de la loi

Le Conseil constitutionnel a émis, hier, un communiqué, dans lequel il a été rappelé aux candidats à la présidentielle, toutes les dispositions relatives au droit de recours sur la validité des opérations de vote. Le Conseil constitutionnel citera, dans ce contexte, l'article 182 alinéa 3 de la Loi fondamentale du pays, l'article 172 de la loi organique relative au régime électoral, ainsi que les articles 52 et 35 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.

«Soucieux d'assurer les conditions appropriées à l'exercice du droit de recours sur la validité des opérations de vote, le Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à la présidentielle du 12 décembre 2019, les dispositions de l'article 182 alinéa 3 de la Constitution, l'article 172 de la loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, et les articles 52 et 35 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel», indique en effet le communiqué, qui précise que ces dispositions prévoient que «tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit de contester la régularité des opérations de vote, en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal de dépouillement disponible dans le bureau de vote». Aussi, «le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement de cette réclamation pour l'étudier». Autre remarque importante que doivent retenir les candidats, c’est que la requête du recours éventuel doit comporter, impérativement, un certain nombre d’indications. Il s’agit de «la qualité du requérant, son nom, son prénom, son adresse, le numéro de la pièce d'identité, date et lieu de son émission, sa signature, nom et prénom du candidat qu'il représente, avec l’exposé des faits et moyens justifiant le recours». Le numéro de fax groupé comportant pas moins de 10 lignes (023 25 38 74), le numéro de téléphone (021 79 00 88/ 021 79 00 41) et l’adresse du courrier électronique (info@conseil-constitutionnel.dz) sont également rappelés, en cette occasion. Ceci d’autant que toutes les mesures ont été prises pour assurer la transparence totale du scrutin, avec, faut-il le rappeler, une autorité indépendante chargée de la supervision et de l’organisation du processus électoral, de A à Z, soit depuis le lancement du processus jusqu’à la proclamation des résultats du vote. Cette autorité (l’ANIE) prend en effet «toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats», comme le stipule la loi algérienne. Aussi, l’autorité nationale indépendante des élections — qui compte dans sa composante pas moins de 50 membres — est composée de vingt membres parmi les compétences de la société civile, dix membres parmi les compétences universitaires, quatre magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’État, deux avocats, deux notaires, deux huissiers de justice, cinq compétences professionnelles, trois personnalités nationales et deux représentants de la communauté nationale établie à l’étranger. Le travail de l’ANIE, qui a débuté en septembre dernier, se poursuit toujours, et ce jusqu’à l’annonce du nom du prochain président de la République.

Il convient de signaler enfin que pour ce qui concerne les résultats de l’élection présidentielle, la loi organique relative au régime électorale stipule, dans son article 145, que c’est le Conseil constitutionnel qui proclame «les résultats du premier tour et désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant». L’article 146 vient préciser ensuite que la date du deuxième tour du scrutin est fixée au «quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel», et que «la durée maximale entre les premier et deuxième tours ne doit pas dépasser trente (30) jours». Cela dit, «en cas de retrait de l’un des deux candidats au deuxième tour, l’opération électorale se poursuit jusqu’à son achèvement, sans prendre en compte le retrait du candidat.

En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours». L’article 148 souligne que le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle, au plus tard dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales.

Soraya Guemmouri