PÃ©riode de silence Ã©lectoral : La course Ã  la prÃ©sidentielle se poursuit sur les rÃ©seaux sociaux

La campagne électorale pour la présidentielle, prévue demain, a pris fin dimanche, après trois semaines de tournées marathoniennes effectuées aux quatre coins du pays par les cinq candidats. Jusqu'à l'annonce des résultats, ces candidats et les médias doivent observer et respecter le silence électoral, comme exigé par la loi. Le but est de ne pas influencer les électeurs, et même les indécis.

Ceci d’autant que le débat télévisé, qui a clos cette campagne, leur a permis d'expliquer leur position sur divers sujets, et de revenir sur les principaux axes de leurs programme politique. Depuis, les candidats sont tenus au silence. L'électeur doit faire son choix seul, sans influence extérieure. Mais qu'en est-il des internautes ? Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les acteurs politiques multiplient «les interventions virtuelles», pour lesquels il est devenu beaucoup plus complexe de mettre en place cette fameuse «période de silence».

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) est ferme : pas de meeting, pas de propagande, pas d’intervention ou message à caractère ayant un caractère de propagande électoral, lors de la période de silence. En effet, l'article 173 du code électoral indique que la campagne électorale «s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin» ou «deux (2) deux jours en cas d'organisation d'un second tour». Également et selon l'article 174, «nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article 173» de la même loi.

En outre, l'article 181 stipule que «la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, à moins de soixante-douze (72) heures à l'échelle nationale et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin, sont interdites». Mais, avec plus de 20 millions d’internautes en Algérie, l’engouement pour les réseaux sociaux pendant la campagne pour l’élection présidentielle ne peut être ignoré. Pour preuve, le nombre des «fans» et abonnés des pages officielles des cinq candidats en lice est de plus en plus important.

Ainsi, sur la page officielle du candidat Abdelkader Bengrina, ils sont plus 175.000 abonnés. Ils sont un peu plus sur la page du candidat Abdelaziz Belaïd, avec 178.000, suivis par les 131.000 autres abonnés d’Ali Benflis et les 137.000 du candidat Abdelmadjid Tebboune.

Cet attrait pour les réseaux sociaux a été particulièrement visible, lors de la campagne électorale, où les candidats se sont livrés à une véritable course politique «virtuelle». En clair, les équipes de campagne, tout comme les candidats ne se sont pas abstenus d’intervenir pendant cette période d’arrêt de la campagne. Ces derniers sont restés actifs pour alimenter les pages officielles des principaux candidats par des contenus rappelant les moments forts des interventions, déclarations et meetings. Ce qui a été l’occasion d’offrir un flashback à la communauté des internautes et usagers des réseaux sociaux, permettant par là, un échange interactif avec les électeurs et internautes. Cela a permis également de laisser libre la parole aux internautes et autres facebookers. Les candidats incitent donc indirectement leurs partisans et sympathisants à occuper l’espace virtuel.

Il est à noter, dans ce contexte, que le récent débat télévisé a été considéré comme «une première» et «un exercice nouveau» dans l’histoire récente des rendez-vous électoraux en Algérie.

En plus de leurs diagnostics des problèmes et des propositions pour remédier aux problèmes dont souffre le pays, notamment le secteur de l’économie, le système politique, la diplomatie et les affaires étrangères, les candidats n’ont eu de cesse de réaffirmer leur attachement aux constantes de la nation, de se référer à la volonté populaire, de refuser et de condamner fermement les tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Ils ont insisté également sur l’importance de préserver «l’élan populaire» et la cohésion avec l’institution militaire.

Tahar Kaidi