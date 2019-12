Bureaux itinÃ©rants au Sud : Le vote se poursuit normalement

Les électeurs parmi les populations nomades et de zones éparses de la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar (Sud d’Adrar) ont commencé, hier, à voter dans les bureaux de vote itinérants mis à leur disposition, a-t-on appris du coordinateur de la délégation de la wilaya d’Adrar de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Neuf bureaux de vote dans la commune de Bordj Badji Mokhtar et de Timiaouine ont été mobilisés pour permettre aux 5.490 inscrits sur leurs listes d’accomplir leur devoir électoral, a précisé M. Ali Zine El-Abidine.

L'opération de vote a aussi débuté à travers les 15 bureaux itinérants consacrés pour les zones éloignées et les nomades disséminées à travers les vastes steppes de la wilaya de Naama. Ces bureaux itinérants concernent 9.639 électeurs et électrices répartis sur sept communes que sont Naama, El Byodh, Kasdir, Ain Sefra, Tiout, Asla et Sfissifa, sous la supervision de la délégation de l'ANIE, a souligné le coordinateur de la délégation, Bendjedid Fethi.

A El-Oued, six bureaux itinérants ont été retenus pour couvrir les communes de Taleb-Larbi, Douar El-Ma et Benguecha, à raison de deux bureaux par commune, a expliqué le coordinateur de wilaya, Said Benberdi. L’opération de vote a débuté dans de «bonnes conditions» et les électeurs parmi les populations nomades ont commencé à affluer pour glisser leur bulletin dans l’urne, a affirmé à l’APS l’encadreur du bureau de vote itinérant du village Chabab, dans la commune de Taleb-Larbi (80 km d’El-Oued), D. Lotfi, en relevant une affluence «acceptable» en ce début de vote.

A Bechar, l’opération se poursuit «dans de bonnes conditions» au niveau du bureau itinérant de la commune frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar), a-t-on appris de la délégation de wilaya de Bechar de l’ANIE. Les 2.456 électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales de ce bureau itinérant, qui sont localisés à travers les localités rurales et éparses de Rosf-Ettayba, Fendi, Oued-Lakhdar et Oued-Namous et qui avaient commencé à voter lundi.