A lâ€™Ã©tranger : Un flux rÃ©gulier et permanent

Le coordonnateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Kazi-Tani Abdelakder a qualifié, hier, à Marseille, la participation des membres de la communauté nationale établie dans les 5 circonscriptions consulaires du sud de la France de «flux régulier et permanent».

M. Kazi-Tani a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que la participation des ressortissants établis à Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse et Montpellier peut être considérée comme un «flux régulier et permanent», même si ce n'est pas le «rush habituel» pour des considérations liées, notamment «aux tentatives des opposants à la tenue de l'élection et la grève des transports qui a paralysé la France ces jours-ci».

Toutefois, il a expliqué que «tout a été mis en œuvre» pour permettre aux 145.000 ressortissants d’accomplir leur devoir à travers les 52 bureaux de vote dans 29 départements, mobilisés dans toute la zone sud, dont les «bureaux délocalisés». A ce titre l'opération de délocaliser des bureaux vise principalement à «se rapprocher de l'électeur» afin de lui épargner la pénibilité du déplacement parfois «couteux» également, et ce, pendant trois jours. Pour le reste de la durée du scrutin, les bureaux seront regroupés par mesure de sécurité et mais aussi pour «la transparence» du dépouillement.

M. Kazi-Tani n'a pas manqué de déplorer le comportement des opposants à cette élection, ayant à maintes reprises essayé de bloquer l'accès au centre de vote, ce qui n’a cependant pas «enlever l'envie aux votants de donner leur voix au candidat de leurs choix». Dans ce sens il réitère son appel au respect de l’avis de l'autre et des valeurs démocratiques. «La démocratie ne se lègue pas et ne se décrète pas. C'est un apprentissage et le vote avant qu'il ne soit un devoir c’est un droit qui a été arraché».

L'opération du vote des membres de la communauté établie à Paris se poursuivait hier dans de «bonnes conditions», selon le représentant de l'ANIE. Saisissant l’occasion, notamment, de la grève générale en France, des membres de la communauté nationale établis à Paris se sont déplacés, au quatrième jour du début du scrutin, au niveau des cinq circonscriptions consulaires constituant la Zone 1 (Créteil, Bobigny, Pontoise, Nanterre et Paris) pour accomplir leur devoir électoral pour l’élection d’un président de la République. «Nous comptons 319.328 électeurs dans la Zone 1, dont 83.999 à Créteil qui est comprend 8 bureaux de vote dont un délocalisé, 81.098 à Bobigny (12 bureaux de vote), 62.944 (14 bureaux dont 12 délocalisés), 51.258 à Nanterre (12 bureaux dont 5 délocalisés) et 40.127 à Paris (11 bureaux de vote dont 6 délocalisés)», a déclaré à l’APS, le Coordinateur de l'ANIE pour la Zone 1, Boualem Bourenane.

Interrogé sur le taux de participation, M. Bourenane a déclaré que le taux enregistré depuis samedi était «appréciable», relevant, néanmoins, des actes de perturbation à l’extérieur de des enceintes consulaires. «Les conditions du travail et du vote sont excellentes. Toutefois, nous avons enregistré des perturbations causées par des manifestants contre l'élection, qui se sont rassemblés en face des circonscriptions consulaires et intimident toute personne voulant accomplir son devoir électoral», a-t-il déclaré, estimant que ce genre de comportement «est loin de représenter le slogan de ‘silmiya silmiya’ (pacifique-pacifique).

Rencontrée au niveau du Consulat général de Paris après avoir accompli son devoir électoral, une veille dame a précisé que son geste témoigne de son «respect profond» à l’Algérie qui «vit actuellement une crise politique, d’où mon déplacement pour accomplir mon devoir, malgré que certains manifestants ont tenté de me dissuader».

Lui emboîtant le pas, une autre dame a exprimé son respect à ceux qui sont contre le vote, tout en fustigeant «ceux qui intimident les personnes qui veulent voter». «J’ai toujours voté. Aujourd’hui, plus que jamais, je dois le faire.

Notre pays est en danger. Nous n’avons pas le droit de rater cette chance historique qui nous ai offerte pour élire un président en toute démocratie et pour une nouvelle République», a-t-elle précisé.