Chlef, AÃ¯n Defla et Tissemsilt : Sensibilisationdes citoyens Ã  la prÃ©sidentielle

L'association la Radieuse, par le biais de son président, Kada Chafi et plusieurs figures du monde sportif, à l'image de Belloumi Lakhdar, Hansal Mohamed, Benzerga, Foussi, en plus de la gent féminine et quelques imams, ont fait le déplacement à Chlef, Aïn Defla et Tissemsilt dans le but de lancer une grande campagne de sensibilisation sur l'importance du rendez-vous électoral de ce jeudi.

La délégation a insisté sur le fait d'aller en force vers les bureaux de vote pour élire un nouveau président pour une nouvelle Algérie. D'autre part, la Radieuse a lancé un appel à toutes les associations, la société civile et les figures sportives et artistiques pour jouer leur rôle et peser de leurs poids afin de motiver les électeurs sur ce jour historique. Par ailleurs, un immense soutien a été exprimé par la Radieuse mais aussi par les populations de ces deux wilayas à l'Armée nationale populaire, sagement guidée par le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, dans l'accompagnement du Hirak depuis le 22 février 2019, et qui veille depuis toujours à la sécurité du pays et du peuple.