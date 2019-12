Bordj Bou-ArrÃ©ridj : une campagne sans Ã©clat

L’un des enseignements de la campagne électorale est qu’elle n’a pas connu l’animation habituelle pour un tel événement et on est loin de l’effervescence enregistrée lors des élections législatives et locales. Le manque d’engouement des citoyens s’explique par le fait qu’ils s’intéressent davantage aux élections locales car les candidats ne leur sont pas inconnus, ce qui pousse les citoyens à prendre d’assaut les salles de meetings et les permanences électorales.

Pour Bordj Bou Arreridj, 3 candidats se sont déplacés dans la wilaya.

Il s’agit de MM. Ali Benflis, Abdelkader Bengrina et Azzedine Mihoubi, et seul Benflis a animé un meeting électoral ; les deux autres se sont contentés de rencontres de proximité. La campagne électorale a été animée surtout par les marches pour et aussi contre les élections. C’est ce qui a caractérisé le dernier jour de la campagne qui a été marqué par deux marches aux objectifs diamétralement opposés. Dans la matinée, les citoyens qui sont favorables au scrutin ont sillonné, sous une pluie battante, les principales artères du chef-lieu pour défendre cette option qui est, selon eux, la voie idoine pour sortir le pays de la crise.

Ils ont profité de l’occasion pour dénoncer l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays, citant comme exemple la déclaration du Parlement européen qu’ils n’ont pas manqué de rejeter.

Dans l’après-midi, les opposants à cette option sont sortis pour exprimer leur refus de la tenue du scrutin, arguant que les conditions ne sont pas réunies pour ce faire. Dans la soirée, soit quelques heures avant la fin de la campagne, Azzedine Mihoubi a tenu à rencontrer ses partisans. Notons que l’ANIE a retenu 117 lieux de rassemblements et 54 sites pour l’affichage.

F. D.