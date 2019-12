SÃ©tif : Une AlgÃ©rie forte et unie

A ‘‘J moins 1’’ du rendez-vous historique de demain, Sétif s’apprête activement à faire de cette échéance celle d’une Algérie forte et unie, décidée à relever le défi et infliger une réponse cinglante à tous ceux qui doutent des potentialités de ce grand peuple solidaire de son armée. Les Sétifiennes et les Sétifiens sont sortis plus d’une fois dans la rue pour dire haut et fort leur adhésion à la tenue de ces élections et exprimer leur soutien indéfectible à l’Armée nationale populaire et son Haut commandement et condamner toute tentative d’ingérence. La résolution sur l’Algérie qui été adoptée par des Eurodéputés n’a pas tardé à provoquer une réaction aussi énergique qu’unanime de tous les Algériens jaloux de leur patrie, à travers laquelle ils ont secoué la mémoire de ceux-là qui prétendent être les défenseurs des droits de l’homme. Les enfants de la cité du 8-Mai-1945 n’ont pas alors hésité à investir la rue et crier à la face du monde que l’Algérie, forte des enseignements d’une décennie de sang, n’est pas prête à vivre ce printemps noir imposé à des peuples frères, en Syrie, en Irak, au Yemen ou en Libye. Au pays de Mustapha Ben-Boulaïd, Amirouche, Saâl Bouzid et d’enfants «glorieux»de ce peuple qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie, Sétif qui a de tout temps pesé lourd sur l’échiquier politique avec plus de 1.021.000 électeurs inscrits, saura sans nul doute donner à ce rendez-vous sa dimension historique et dire aux ennemis de l’Algérie que ce pays n’est pas à vendre. Rien n’a été laissé au hasard et toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour que les 561.658 hommes et 459.659 femmes puissent accomplir leur devoir électoral dans de bonnes conditions au niveau des 2.317 bureaux de vote répartis à travers 618 centres. F. Zoghbi