De nouveaux procÃ¨s des ex-hauts responsables, programmÃ©s : Abdelghani Hamel bientÃ´t devant la justice

Des ex-hauts responsables seront présentés, bientôt, devant le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’Hamed, a annoncé, hier, la télévision nationale, citant «des sources généralement bien informées».

La justice est déterminée à accélérer l’examen des grandes affaires de corruption, suite à l’expiration des délais de détention provisoire. Il s’agit notamment de l’enrôlement du procès de l’ancien DGSN, le général major en retraite, Abdelghani Hamel, dans une affaire liée à l’enrichissement illicite, au blanchiment d’argent et à l’abus de fonction.

Le juge d’instruction de la 5e chambre a ordonné le mandat de dépôt contre Abdelghani Hamel, ses trois fils ainsi que contre le directeur des domaines pour la région ouest d’Alger, Ali Bouamrirane, et l’ex-directeur de l’OPGI de Hussein Dey, Mohamed Rehaimia. Sept autres inculpés ont été placés sous contrôle judiciaire, dont l’épouse d’Abdelghani Hamel, l’ex-directeur général des Douanes, Abdou Bouderbala, et cinq autres fonctionnaires de l’Etat. L’affaire concerne également cinq anciens walis, deux d’Oran, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaâlane, d’Alger, Abdelkader Zoukh, de Tipasa, Ghelaï Moussa, et d’Annaba, Zoubir Bensebbane.

Dans ce dossier, le juge d’instruction a auditionné 17 personnes, dont Hamel, ses quatre enfants, son épouse, 10 fonctionnaires de l’Etat et un promoteur immobilier, ainsi que 13 sociétés (appartenant aux enfants de Hamel), qui ont été inculpés d’ «enrichissement illicite», «blanchiment d’argent» et «transfert illicite des revenus de la corruption dans le but de dissiper leur origine illégale dans le cadre d’une association de malfaiteurs», «incitation d’agents publics à abuser de leur influence dans le but de bénéficier d’indus avantages», «trafic d’influence» et «incitation de fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales, d’institutions publiques, économiques et commerciales, durant la signature de contrats et marchés, à augmenter les prix et agir dans leur intérêt sur la qualité des produits, des services et de l’approvisionnement», «abus de fonction délibéré dans le but d’octroyer d’indus privilèges à autrui» et «dilapidation de deniers publics».

L’ancien DGSN est également impliqué dans une autre affaire de blanchiment d’argent et de transfert de devises, avec deux anciens ministres Abdelghani Zaâlane et Mohamed El Ghazi ainsi que le sénateur Ali Talbi. Par ailleurs, la même source indique que l’homme d’affaires Ali Haddad placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, sera de retour au tribunal, dans le cadre d’une affaire liée à des crédits bancaires et des marchés publics. Sont poursuivis dans cette affaire, les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, d'anciens ministres, du Commerce, Amara Benyounès, des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, ainsi que le wali d'El Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar.

Ces anciens hauts responsables sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, d'abus de pouvoir et de fonction et de conflit d'intérêts.

N. B.