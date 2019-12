CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e du 11 dÃ©cembre 1960 : Le second souffle de la rÃ©volution

« Le 4 novembre, le général de Gaulle évoque sans détours une ‘‘République algérienne qui existera un jour’’. Lorsqu’ il débarque à Aïn Temouchent le 9 décembre 1960, il est accueilli par des Européens en colère, clamant : ‘‘Algérie française !’’». C’est sous cet angle, celui des discours politiques du président de Gaulle et des événements qui les ont précédés, que Me Fatma-Zohra Benbraham a voulu traiter les manifestations du 11 Décembre 1960.

Invitée hier au Forum de la mémoire initié par le journal El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid, l’avocate est revenue sur les causes et les origines de ces événements qualifiés de tournant décisif pour l’indépendance de l’Algérie.

Me Benbraham raconte que « le général de Gaulle avait prévu un séjour en Algérie du 9 au 12 décembre 1960 pour promouvoir son projet néocolonial de ‘‘troisième voie’’, nommé ‘‘Algérie algérienne’’ calqué sur les modèles imposés dans les anciennes colonies françaises. Le chef de l’État voulait également sonder les troupes et les ‘‘pieds-noirs’’, mais son projet déchaîna la colère des colons ‘‘ultras’’».

«Et comme le Front de l’Algérie française (FAF) cherchait à faire chuter de Gaulle pour imposer ‘‘l’Algérie française’’, ils se sont retrouvés face à une France déchirée et la première fracture est exprimée par la création de l’OAS le 08 mars 1960», dira la conférencière.

Revenant sur la chronologie des événements qui ont précédé les manifestations du 11 Décembre, l’invitée du forum raconte que dès le 9 décembre, à Alger, le FAF, un mouvement anti-indépendance, a ordonné une grève générale, très suivie par la population européenne.

Le 10 décembre, de Gaulle est informé d’un éventuel attentat et prend une autre direction car des milliers d’Européens l’attendaient dans la capitale avec des matraques. Le 11 décembre 1960, à partir de 9 heures du matin, des milliers d’Algériens déferlent dans les rues des grandes villes du pays, et notamment à Alger, pour manifester en faveur de l’indépendance de l’Algérie et du Front de libération nationale (FLN). « Ils organisèrent une manifestation pacifique pour réaffirmer le principe de l'autodétermination du peuple algérien contre la politique du général de Gaulle, visant à maintenir l'Algérie comme étant une partie de la France dans le cadre de l'idée de l'Algérie algérienne d'une part, et contre la position des colons français qui cultivaient le rêve de l'Algérie française.

Aux cris de ‘‘Vive le FLN’’, ‘‘le FLN vaincra’’ et ‘‘Algérie indépendante’’, ces manifestations prennent vite l'allure d'un soulèvement populaire contre le colonialisme et la population affronte directement les forces de l'ordre et les parachutistes», raconte Me Benbraham, qui affirme qu’il va sans dire que les manifestations du 11 Décembre ont permis aux nations entières de se rendre compte de la gravité de la situation en Algérie.

A l’extérieur, la cause algérienne fut portée avec célérité à l’ONU. Le peuple algérien a su attirer sur lui le regard des autres peuples et des dirigeants de plusieurs pays qui ont soutenu avec ferveur et fermeté la lutte menée par celui-ci.

« Les manifestations de décembre 1960 étaient tout à fait imprévues tant pour le GPRA que pour les wilayas de l’intérieur.

Ce n’est qu’après qu’elles eurent éclaté que les directives furent expédiées», précisera Me Benbraham. Ammi Tahar, moudjahid et véritable ‘‘encyclopédie’’ en matière de faits historiques liés a la guerre de Libération, ne croit pas trop en la spontanéité des manifestations du 11 Décembre.

«Loin d'être le fait d'une spontanéité, encore moins d'une réductrice improvisation, la manifestation du 11 Décembre était bel et bien organisée. Et croire le contraire, c’est faire insulte aux chouhada Djilali Bounaâma, Bennaï Ahmed, Rouchai Boualem dit Si Zoubir, qui avaient supervisé et mené ces manifestations», a-t-il conclu.

« On a appris l’esprit du nationalisme au sein de la famille »

Dans son témoignage au Forum de la mémoire, organisé cette fois à l’occasion de la commémoration des évènements de 11 Décembre 1960, l’universitaire à la retraite, Mme Seddiki Leila, a pris la parole pour mettre en exergue le rôle des parents dans l’ « apprentissage du nationalisme» à leurs enfants. Un apprentissage initié dans le but de « nous inculquer l’amour de la mère patrie et de mettre en valeur sa culture». Pour Mme Seddiki, qui était une élève à la révolution de Libération nationale, a rappelé que « nous avons appris l’esprit du nationalisme auprès de notre famille et de nos parents avant d’entendre la voix du FLN et du GPRA», précisant que « c’est grâce à l’espace familial qu’on nous a éduqués dans l’esprit du nationalisme». Dans ce cadre, l’intervenante a dit : « Nos parents avaient le sens du nationalisme, car ils nous ont appris à sauvegarder notre propre identité et notre Histoire, qui diffère de celle du colonialisme, soit au niveau de la langue et des traditions». Pour sa part, le moudjahid Mohamed Ghafir, alias Moh Clichy, responsable de la région Nord de Paris, de 1956 à 1962, a rappelé les « nuances étroites» entre les manifestations du 17 Octobre 1961 «organisées» par la Fédération du FLN de France et les manifestations du 11 Décembre 1960 « déclenchées spontanément» sur le territoire algérien.

Après avoir estimé que ces deux repères historiques sont importants dans le parcours de la révolution de Libération, le moudjahid Mohamed Ghafir a dit que les manifestations du 17 Octobre, qui ont suscité la répression meurtrière par la police française, ont été « orchestrées» par le Front de libération nationale, alors que les manifestations de 11 Décembre 1960 sont des réactions « spontanées» du peuple algérien. Et c’est ce dernier évènement qui a été « récupéré» par le FLN et le GPRA pour l’encadrer et faire face au gouvernement de de Gaulle et à l’armée de la France coloniale.

A la fin de son allocution, le moudjahid Mohamed Ghafir a responsabilisé « les moudjahidine et les chercheurs en histoire face au legs de l’histoire algéro-française», tout en lisant des versets coraniques et des citations d’anciens combattants sur la nécessité de transmettre l’histoire véridique à la postérité.

