Oran : Une dimension nationale et internationale

La colère de la population d’Aïn Témouchent, sortie le 9 décembre 1960, annonçait les prémices de la grande manifestation du 11 décembre et dont l’onde de choc a résonné jusqu’à l’ONU. «la première étincelle de la révolte des algériens survenue à Aïn Témouchent le 9 décembre a provoqué une sorte d’effet « ‘’boule de neige’’ en gagnant plusieurs autres wilayas et s’est étendue jusqu’au 17 décembre 1960», selon le président de l’association 9 décembre 1960, Benabdeslam Mohamed. Ce dernier estime que ce qui s’est passé le 9 décembre à Aïn Témouchent a, d’un côté, mis en échec les visées de de Gaule qui comptait sur l’appui de nombreux colons d’une zone économiquement importante pour sa nouvelle politique intégrationniste et, de l’autre, cela a appuyé la revendication du peuple algérien pour l’exercice de son droit à l’autodétermination et le rejet du système colonial.

Dans le même sens abonde, le directeur du musée national du moudjahid avait affirmé, lors de sa participation à un forum organisé par le confrère El Djemlhouria, que «les manifestations des 9, 10 et 11 décembre 1960 ont un seul point commun. Elles ont montré que les algériens dans les quatre coins du pays étaient unis autour de la revendication de l’indépendance». «la révolution algérienne n’est le monopole ni d’une région, ni d’un douar, ni d’une personne. Elle a été faite par tout le peuple algérien et partout dans le pays. Plus que nationale, elle avait une dimension nationale maghrébine, africaine, arabe et même humaine» a-t-il dit. Par ailleurs et sur un autre registre, de nombreux historiens estiment que ce n’était pas de simples manifestations, mais une véritable intifada. «Ce qui s’est passé en décembre 1960 marque un vrai tournant dans le processus de la guerre de libération, car il a confirmé le caractère populaire de la révolution et la détermination du peuple algérien à recouvrer son indépendance nationale. A vrai dire, il ne s’agissait pas de manifestations mais d’une intifada qui a porté la révolution d’une réalité à une autre, celle de l’embargo et l’encerclement des moudjahidine dans les maquis à l’action militaire et les opérations fadaies de la ville. Elle a aussi permis la reprise de l’action militaire sur le terrain, et au plan politique, les retombées étaient importantes, palpables et très positives, notamment que cette intifada a coïncidé avec la tenue de la session ordinaire de l’assemblée générale de l’ONU», avait indiqué l’historien Ammar Rekhila, dans une précédente déclaration à notre journal. Les retombées de cette intifada se résument, selon lui, à trois niveaux. Le premier au plan interne : L’obstacle psychologique vis-à-vis de l’armée coloniale est tombé. L’Algérien s’est libéré et a décidé de prendre son destin en main. En outre, il y a eu la reprise des opérations fadaies dans de nombreuses villes, ce qui a permis au gouvernement provisoire de bien utiliser cette carte dans son combat politique et les négociations pour l’indépendance de l’Algérie.

Cette intifada a scellé, définitivement, la fin de l’Algérie française». dit-il. Au plan interne français, les répercussions étaient aussi multiples, souligne la même référence qui explique que ces évènements ont intensifié le conflit entre les partisans de la solution politique. C'est-à-dire, s’asseoir à la table des négociations avec les algériens et les extrémistes partisans de l’Algérie française jusqu’au bout. Et ce n’est, certainement pas, un hasard qu’au début de l’année1960, il y a eu l’apparition de l’OAS à Oran et Alger, comme conséquences directes de l’intifada algérienne, a précisé notre interlocuteur.

Amel Saher