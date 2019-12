ANSEJ et ANGEM : Le nombre de bÃ©nÃ©ficiaires en croissance

Le nombre des jeunes entrepreneurs ayant bénéficié des services de l’ANSEJ et de l’ANGEM a enregistré une croissance remarquable en 2019, par rapport aux années précédentes.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le directeur de l’ANSEJ antenne d’Alger a tenu à préciser que la situation politique et les circonstances économiques actuelles n’ont pas empêché les jeunes d’entrer dans le monde d’entreprenariat et a précisé que plus de 5.000 entreprises ont été créées durant cette année. «C’est un chiffre qui n’a pas été atteint l’année dernière», a révélé M. Mebarek Guettache qui soulignera que les jeunes entrepreneurs s’intéressent, aujourd’hui, aux différents domaines. «Cela est dû généralement, à la spécificité de chaque région du pays. Certains se sont orientés vers l’agriculture et le tourisme, d’autres vers l’artisanat et les transports», a-t-il noté en marge de l’organisation du salon des petites entreprises. De son côté, la chargée de communication de la Caisse nationale d'assurance chômage a déclaré à El Moudjahid que les bénéficiaires de la CNAC a connu une hausse de 97% et indiqué que le nombre des projets financés a atteint cette année 149.103.

Pour la promulgation de l’âge jusqu’à 55 ans, après qu’il était limité à 50 ans, pour pouvoir bénéficier des services de la CNAC, Mme Fella Belhacen a souligné que cette décision commence à apporter ses fruits sur le marché national et la qualité des prestations en particulier, indiquant que des médecins, entre autres, bénéficiant de cette décision en ouvrant des cabinets médicaux de soins et de traitement. Elle a rappelé en outre les avancés remarquables de la CNAC, notamment après l’allégement des procédures administratives, qui se font aujourd’hui sur une plateforme, d’autant plus que les préinscriptions se font en ligne. A cette occasion, Mme Belhacen a rappelé le couloir vert pour les start-ups et les guichets spécialisés qui sont à l’écoute des citoyens, indiquant que les récepteurs de la clientèle ont bénéficié de cycles de formation.



568.206 femmes ont bénéficié de microcrédit



Lors de son allocution, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a mis en exergue le rôle de la femme dans le monde de l’entreprenariat, précisant que «la lutte en chômage et la marginalisation sont parmi les objectifs stratégiques du pouvoir public», d’autant plus, «des moyens nécessaires, notamment financiers, ont été conçus pour faire participer les différentes classes de la société qui sont aptes à travailler». Dans ce cadre, la membre du gouvernement a souligné que la petite entreprise en Algérie a une place importante dans le développement économique et social, et cela après que «les jeunes entrepreneurs se sont imposés dans le marché».

Après avoir souligné les efforts consentis par le ministère de la Solidarité nationale, visant à insérer les jeunes dans le monde d’entreprenariat, la ministre a fait savoir que plus de 895.937 de bénéficiant de crédit jusqu’à fin octobre dernier, d’un budget de 58 milliards de dinars, dont 568.206 pour les femmes et 327.631 pour les hommes, tout en précisant que le système du microcrédit est devenu «la destination préférée des jeunes entrepreneurs». Dans ce cadre, la ministre a estimé que le système de microcrédit est devenu un outil efficace pour encourager les initiatives qui visent à créer des activités, comme il fait partie d’une politique de développement social tracé par les pouvoirs publics, dans le but de renforcer les capacités des jeunes et de l’encourager à faire leur propre entreprise, à travers la création d’activités commerciales.

Hichem Hamza