Programmes de logement public : DÃ©but de lâ€™opÃ©ration de remise des actes de propriÃ©tÃ©

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, accompagné du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a procédé, hier, lors d’une cérémonie officielle au siège de la wilaya d’Alger, à la remise aux citoyens des actes de propriété de différentes formules de logement, dans le cadre du programme de logement public.

Aussi dans la perspective d’en finir avec les programmes de logements, les pouvoirs publics s’attellent à régulariser les actes de propriété pour tous les bénéficiaires de logements déjà distribués et dont la totalité du coût a été versée. Comme première étape, les autorités publiques ont remis, hier, pas moins de 2.400 actes de propriété aux bénéficiaires dont 616 Logement public locatif (LPL), 1.130 logement social participatif (LSP) et (LPA), 365 Logements promotionnels publics (LPP), 40 logements promotionnels, 65 actes pour les acquisitions des assiettes foncières, et 184 actes de la formule location-vente (AADL).

Pour le ministre de l’Habitat, cette action découle de la décision du gouvernement de régulariser les actes de propriété, et contribuera certainement au redressement du marché du logement, notamment locatif. Il déclarera à cet effet que, «l’État poursuit ses efforts dans le secteur, en consentant tous les moyens nécessaires, budget et suivi notamment, pour la réalisation de ce programme». «Cette même opération, selon le ministre, se poursuivra jusqu’à ce que tous les bénéficiaires des logements obtiennent leurs actes de propriété «. Il expliquera que ce sont les instructions du Premier ministre d’accorder une attention particulière à cette opération et de remettre les actes de propriété aux bénéficiaires dans les délais impartis. Et d’ajouter, «nous avons aussi rencontré des difficultés en rapport avec la propriété du foncier dans certains sites. Des efforts se poursuivent pour régulariser ce problème afin d’entamer la délivrance des actes de propriété à tous les bénéficiaires».

Toujours selon M. Beldjoud, le gouvernement a mis en place un nouveau mécanisme et un plan de travail pour régulariser la situation de toutes les assiettes foncières et les logements dont la réalisation a été achevée ou en cours d’achèvement, relevant des programmes publics ou privés.

Le ministre de l’Habitat indiquera que lors de la réunion du gouvernement du 6 novembre dernier, le Gouvernement a approuvé le plan d'action à savoir permettant à tout citoyen d’obtenir, dans les six mois, l’acte de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics de logement, et le Premier ministre a ordonné de procéder à sa concrétisation selon les délais impartis, et de bannir tous les obstacles procéduraux pour y parvenir,

Pour atteindre cet objectif, M. Beldjoud précisera qu’il est impératif de suivre les instructions de Noureddine Bedoui comme l'élaboration d’une instruction destinée à l’encadrement de cette opération, notamment à travers l'installation officielle du dispositif gouvernemental présidé par le ministre de l'Intérieur pour assurer sa supervision et le suivi rigoureux de son état d'avancement, l'élimination de tous les obstacles et l'installation de toutes les commissions locales qui constituent son prolongement, tout en précisant la nécessité de présenter un rapport d’étape lors de chaque réunion du Gouvernement ainsi que la définition d’un délai de 20 jours pour les commissions locales afin de parachever le recensement de tous les cas concernés par la délivrance des actes de propriété, notamment les constructions individuelles. Il dira également que « M. Bedoui a instruit la délivrance immédiate des titres de propriété, bloqués seulement en raison des procédures administratives, aux bénéficiaires de logements réalisés par des promoteurs immobiliers». De son côté le wali d’Alger, a annoncé, en marge de la cérémonie, la distribution prochaine dans la capitale, de 2.000 logements sociaux. Cette nouvelle opération de relogement touchera les habitants des bidonvilles et des habitations précaires. Le même responsable a affirmé que «le processus d’éradication de l’habitat précaire dans la capitale, s'inscrit dans le cadre des instructions du Premier ministre Noureddine Bedoui.

Mohamed Mendaci