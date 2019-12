PrÃ©vention de la violence Ã  lâ€™Ã©gard des femmes : Un dossier prioritaire

«L’Algérie s’est engagée à protéger la femme et ses droits par tous les moyens», a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassan Rabehi, à l’occasion de la journée d’information de clôture de la campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme, qui s’est déroulée au Centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, M. Rabehi a rappelé qu’«il y a 70 ans, l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été une grande première», rappelant, au passage, que les valeurs de l’islam sont venues défendre la femme et ses droits, et ce depuis plus de 14 siècles. Dans ce sillage, il a tenu à rappeler que l’Algérie s’est toujours inscrite dans la bataille de défense des droits de l’homme et de la femme, en particulier. Il a souligné que le pays a même été précurseur, avec la création d’une instance nationale des droits de l’homme. M. Rabehi a annoncé que son département reste ouvert pour toutes démarches de communication ayant pour but de sensibiliser aux violences faites aux femmes. «Nous proposons également des sessions de formation à l’adresse des journalistes, pour pouvoir promouvoir la culture du respect de la femme et de lutte contre toutes formes de violences faites à leur égard», dit-il.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a déclaré que l’État a répondu favorablement à l’appel de l’Onufemmes, en organisant une caravane dédiée à la sensibilisation contre toutes formes de violence à l’égard des femmes qui a sillonnée le pays durant 16 jours, a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que les droits de l’homme et de la femme sont la pierre angulaire du développement durable. Elle a, notamment mis en relief le fait que cette journée d’information a été placée sous le thème : «La jeunesse défend les droits de l’homme».

La ministre a affirmé que l’État a mis en œuvre un ensemble de moyens pour assurer aux femmes le respect de leurs droits, passant notamment par un cadre légal.

«Toutes les Constitutions de l’Algérie ont accordé une place de choix aux droits de la femme et à la prévention contre toutes formes de violence», a-t-elle révélé, avant d’indiquer que la prévention contre ce phénomène est un des dossiers prioritaires du gouvernement. À ce titre, elle n’a pas manqué de rappeler que l’adoption de la loi de 2015 portant sur ce sujet est venue protéger davantage la femme contre l’ensemble des violences faites à son égard en milieu professionnel et même au sein des familles. Elle a rappelé que l’instauration du Fonds de pension pour les femmes divorcées (Nafaqa) a bénéficié à plus de 5.000 femmes.

La ministre a mis en évidence l’importance du rôle du secteur des Affaires religieuses dans la réussite de cette opération de sensibilisation. Elle a appelé, en qualité de citoyenne, à se rendre massivement aux urnes le 12 décembre, pour élire un président de la République à même de défendre les intérêts suprêmes de la patrie.

Une allocution du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a été lue en son nom, dans laquelle il a soutenu que «l’Algérie a effectué de grand pas et a réalisé de nombreux acquis dans la promotion de la condition féminine, et ce en lui donnant la place qu’il lui sied dans la société».

Il a salué le renforcement du cadre juridique propre à la lutte contre les violences faites aux femmes. «Le Code pénal a renforcé les peines contre les auteurs de violences, notamment si l’acte est le fruit de l’époux», a-t-il insisté avant d’enchaîner sur le fait que la protection de la femme passe aussi par le durcissement des peines et la lutte implacable contre le harcèlement sexuel.

M. Zeghmati a déploré l’augmentation des violences faites à l’encontre des femmes : «Entre 2015-2018, nous avons enregistré une augmentation de 104 % des plaintes pour ce type de violence soit 37.763 plaintes déposées. »

Le ministre a conclu son intervention en assurant que la lutte contre ce phénomène n’est pas l’apanage exclusif de son département mais celui de tous, appelant à renforcer la sensibilisation pour lutter plus efficacement contre ces violences.

Le président de Conseil national des droits de l’homme, Bouzid Lazhari est, quant à lui, revenu sur le rôle de la jeunesse dans la défense des droits de l’homme pour rappeler que lors du 1er novembre 1954, les jeunes se sont soulevés pour lutter contre le colonialisme et qu’aujourd’hui, ils se sont levés pour l’instauration de réformes. « Or, poursuit-il, cela ne peut passer que par la tenue de l’élection présidentielle qui est la voix unique de sortie de crise», dit-il.

«Il faut protéger l’Algérie en allant aux urnes nous n’avons pas d’autre maison que notre pays», a-t-il mis en exergue avant d’ajouter qu’un cadre légal ambitieux a été mis en place pour assurer la transparence de ce rendez-vous électoral décisif.

«L’ensemble des conditions ont été mis en œuvre pour sa réussite. D’ailleurs, c’est pour la première fois qu’une instance indépendante a été mis en place», ajoute-t-il. Il a condamné l’ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l’Algérie, ajoutant que beaucoup de députés qui sont à l’origine de ce «grave dérapage» sont connus pour leur soutien au colonialisme. L’orateur s’est également interrogé sur l’agenda de ces parlementaires européens qui ne discutent jamais des massacres commis par le régime sioniste contre le peuple palestinien.

Enfin, il n’a pas manqué de révéler le refus de l’Union européenne de coopérer avec l’Algérie dans la lutte contre la corruption affirmant que tout cela est documenté.

De son côté, le coordinateur résident du système des Nations unies, Eric Overvest a salué la caravane de sensibilisation contre la violence faite aux femmes organisée par le ministère de la Solidarité nationale. Et de faire savoir que les Nations unies restent mobiliser pour atteindre l’égalité des sexes et atteindre le «zéro violence» faite aux femmes. Enfin, il a rappelé sa disponibilité à appuyer les efforts constants de l’Algérie.

Sami Kaïdi