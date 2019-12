Abderrahmane Benkhalfa, expert financier : Â«Il faut libÃ©rer les banques du monde politiqueÂ»

«Parmi les dossiers prioritaires à traiter, c’est celui du secteur bancaire et financier qui a connu un décalage important par rapport aux pratiques internationales», a indiqué, hier, l’expert financier, Abderrahmane Benkhalfa, lors de son passage à l’émission «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III. «Le secteur bancaire et financier est le plus modernisé partout dans le monde», dit-il. Il a estimé que «l’essentielle, aujourd’hui, est d’inscrire l’action de modernisation et de développement du secteur dans la durée aux fins de les libérer des habitudes du court-termisme». Et de poursuivre : «Le secteur des finances est coincé entre un excès de social et un excès des options politiques», avant d’insister sur la nécessité de libérer davantage le secteur économique du monde politique et des documents administratifs et du social.

Il a ajouté qu’il est temps également d’aller vers l’ouverture des banques, notamment à la Bourse et aux partenaires étrangers. Pour ramener le bateau à bon port, l’expert a estimé qu’il faut une volonté politique et la mobilisation des élites. Selon lui, les banques algériennes sont présentement détentrices d’un portefeuille de 11.000 milliards de dinars. À ce propos, l’invité de la rédaction a insisté sur la nécessité de «mixer les capitaux», car, juge-t-il, «ces derniers, détenus par les banques, sont à cent pour cent» publics, et celles-ci ne pourraient pas changer de mode de gouvernance. D’après M. Benkhalfa, pour asseoir l’autonomie dans les banques, il faudrait que soient désignés, tout comme d’ailleurs dans l’ensemble des entreprises publiques, des administrateurs indépendants, dotés d’un pouvoir d’initiative et de prise de décisions.

M. A. Z.