Grand angle : Partie remise (?)

L’espoir, alimenté par les récents progrès dans la crise du Golfe, de voir le sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) concrétiser la réconciliation attendue entre le Qatar, d’un côté, et les autres pays du Conseil, de l’autre, aura duré quelques jours. Le roi Salmane d’Arabie saoudite a adressé une invitation à l’émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, pour le convier à prendre part au sommet qui s’est tenu hier dans la capitale saoudienne Ryadh, mais ce dernier l’a finalement déclinée. Il a chargé le Premier ministre, cheikh Abdallah ben Nasser Al-Thani, de représenter le Qatar à ce sommet. La non-participation de l’émir doit-elle pour autant être interprétée comme un échec définitif de la médiation koweitienne ? Il serait hasardeux de s’aventurer sur ce terrain et de prédire l’avenir, d’autant qu’il est certain que l’émir du Koweït ne s’avouera pas vaincu et poursuivra, sans nul doute, ses efforts pour faire aboutir la réconciliation espérée. Une fois l’effet de la douche froide dissipé ! Car force est de croire que les signes d’apaisement constatés ne sont pas une création de l’esprit. Du reste, deux ans après le début de la crise, les pays du Golfe —qui ont rompu leurs liens avec le Qatar et ont imposé au riche émirat gazier un embargo terrestre, maritime et aérien qui a entraîné la suspension du commerce— doivent se dire que la stratégie adoptée pour obliger Doha à revoir sa politique étrangère n’est peut-être pas celle qu’il aurait fallu suivre. D’autant qu’il était prévisible, voire légitime, que Doha fasse valoir sa souveraineté nationale pour refuser tout diktat d’un autre pays. Dès lors, le Qatar ne pouvait que rejeter les 13 conditions sine qua non imposées par ses frères membres du CCG et l’Egypte, afin de reprendre leurs relations rompues. Mais le temps écoulé depuis juin 2017 a permis d’atténuer la tension, d’autant que la crise, qui n’a que trop duré, est préjudiciable à leurs intérêts et à ceux de toute la région. Une réalité sur laquelle l’émir du Koweït tente de convaincre les capitales des pays du CCG. « Ce différend menace les acquis du Conseil », a-t-il récemment indiqué. Ajoutant que sa « poursuite est devenue inacceptable et intolérable ». D’où, selon lui, la nécessité de transcender immédiatement les divergences et de raffermir l’unité. Mais cela ne se fera pas lors du sommet de Ryadh. Toutefois, gageons que ce n’est que partie remise.

Nadia K.