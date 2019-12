40e Sommet du Conseil de coopÃ©ration du Golfe : Le poids du politique

Les travaux de la 40e session du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont débuté hier à Ryadh, sans la participation de l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, qui a été invité par le roi Salmane d'Arabie saoudite, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis juin 2017. Deux jours avant le début du Sommet, le roi Salmane et le secrétaire général du CCG, Abdellatif al-Zayani, ont passé en revue les sujets dudit sommet, ainsi que les moyens d'améliorer l'action conjointe des pays du Golfe, selon l'agence de presse saoudienne. Les dirigeants devront discuter des politiques régionales et internationales, mais aussi des sujets visant à renforcer la coopération et l'intégration dans des domaines tels que la défense et la sécurité.

Lundi, une réunion préparatoire ministérielle pour le sommet s'est tenue à Ryadh. Elle a été présidée par le ministre d'Etat aux Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Anwar Mohamed Gargash, avec la participation du secrétaire général du CCG al-Zayani, qui a indiqué que les ministres ont discuté des sujets mis à l'ordre du jour de la session préparatoire et notamment du rapport du secrétariat général sur les décisions des conseils suprême et ministériel.

Un rapprochement entre le Qatar et l'Arabie saoudite semblaient se profiler avec l'invitation envoyée par le roi Salmane à l'émir qatari cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani alors que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis juin 2017, mais il n'était pas encore clair si celui-ci y participerait jusqu'à mardi, à quelques heures avant le début du Sommet. Selon l'agence officielle de presse qatarie QNA, l'émir ne participera pas encore une fois au Sommet et a chargé le Premier ministre, cheikh Abdallah ben Nasser Al-Thani, d’y représenter le Qatar.