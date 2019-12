Syrie : Al-Assad Ã©voque les causes du conflit dans son pays

La tolérance à l’égard des terroristes depuis des décennies a provoqué le conflit armé sur le sol syrien, a annoncé Bachar el-Assad dans un entretien accordé lundi à la chaîne italienne Rai24, soulignant que la deuxième cause de la guerre a été la présence dans le pays de plus de 50.000 criminels qui n’ont pas été arrêtés. Pour M. el-Assad, les autorités syriennes suivent toujours la même politique neuf ans après le début du conflit et ne la considèrent pas comme fautive. "Si on parle de la mise en place de cette politique, bien entendu, il y a eu beaucoup d’erreurs", a-t-il déclaré.

Selon lui, la guerre est la conséquence de précédents événements, notamment de l’extrémisme qui a vu le jour dans la région dans les années 1960 et qui s’est amplifié dans les années 1980. "Si vous voulez débattre des erreurs sur cette question: oui, je vous dirais que nous avons été trop tolérants sur cet enjeu très périlleux. C’est une grande erreur que nous commettons depuis des décennies –je parle de différents gouvernements, y compris du nôtre– et que nous avons commise jusqu’au début de la guerre", a tenu à indiquer le chef d’Etat syrien.

La deuxième cause de la guerre, selon le Président syrien, a été la présence dans le pays de plus de 50.000 criminels qui n’ont pas été arrêtés. "Pour ces criminels, le gouvernement est un ennemi naturel, parce qu’ils ne veulent pas se retrouver en prison", a expliqué el-Assad.