Sommet Russie - Ukraine Ã  Paris : Poutine - Zelensky actent leurs divergences

La première rencontre entre les deux voisins ennemis russe et ukrainien dans la capitale française peut être qualifiée de test réussi pour la diplomatie et la médiation internationales. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont franchi cette étape avec succès, compte tenu du climat délétère qui régnait entre les deux capitales.

Les deux présidents se sont convenus à Paris d'une série de mesures pour relancer le processus de paix en Ukraine, mais ont surtout acté leur désaccord sur son volet politique, se donnant rendez-vous dans quatre mois pour tenter de le surmonter. Malgré la déception affichée par le président ukrainien, qui espérait plus de cette rencontre comme déclaré lors de sa conférence de presse, les observateurs demeurent, quant à eux, unanimes sur les perspectives de ce premier round. Un optimisme partagé par le maître du Kremlin qui a salué cet évènement en précisant que c’est un «pas important» vers une désescalade. Pour le président du pays hôte, Emmanuel Macron, et l’architecte de cette rencontre, Angela Merkel, le temps de la paralysie dans ce dossier semble être révolu, laissant suffisamment d’espoirs pour une avancée notable dans le règlement de ce dossier qui envenime depuis des années les relations entre la Russie et l’Occident. «Le fait que nous soyons côte à côte est en soi un résultat important», a assuré Emmanuel Macron. Il a qualifié de «blessure ouverte au cœur du continent européen», cette guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes qui a fait plus de 13.000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l'Est ukrainien, et près de 1,5 million de déplacés depuis 2014. Consolidation du cessez-le-feu, échange massif des prisonniers restants dans les territoires séparatistes d'ici la fin décembre, nouveau retrait de combattants de trois zones d'ici fin mars prochain... Le sommet a dans son ensemble envoyé plusieurs signaux positifs. Mais le gros morceau reste à venir. Comme l’organisation d’élections locales dans les territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes. A ce sujet, Moscou n’a fait aucune concession au nouveau président ukrainien qui réclame aussi le démantèlement préalable de tous les groupes armés pro-russes et le retour sous contrôle ukrainien d'une partie de sa frontière, actuellement aux mains des séparatistes, et par laquelle Moscou est accusé de leur fournir des armes et troupes. Au différend sur la frontière, Moscou réclame de son côté l'application des accords de Minsk qui prévoient le retour de la frontière sous contrôle ukrainien après les élections seulement. M. Zelensky n’a pas cessé de marteler que son pays ne cédera jamais ses territoires —le Donbass et la Crimée annexée par la Russie—, n'acceptera une "fédéralisation" et ne permettra à personne d' «influer son vecteur de développement» pro-européen. Seulement, les Russes ne l’entendent pas de cette oreille. Pour Moscou, Sébastopol, la deuxième ville de Crimée, où sont stationnés ses bâtiments navals, c’est le lieu idéal pour un accès aux mers chaudes telle la Méditerranée. Avec l'éviction de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, les Russes s'inquiètent pour leur bail de cette base navale qui court théoriquement jusqu'en 2042. Cet accès à la Méditerranée importe plus à la Russie qu'à l'Ukraine, qui n'a pas particulièrement l'intention de jouer un rôle sur la scène internationale, contrairement à la Russie qui voit là un véritable corridor pour son espace vital. Depuis longtemps, le détroit de Kertch —entre la Crimée et le Caucase russe— a été source de conflit. En 2003, les deux pays se battent concernant l’île de Touzla, au beau milieu du détroit. Seule la partie occidentale du détroit, avec seulement huit mètres de fond, est navigable. Posséder l'île de Touzla, un lopin de 3,5 km², permet donc à la Russie de prétendre pouvoir naviguer de la mer d'Azov à la mer Noire. Si la Crimée passe à la Russie, Moscou aura imposé ses visées sur le détroit de Kertch, par lequel ne transitent pourtant que peu de bateaux. En mer Noire, le véritable détroit à enjeu est le Bosphore. Ce dernier représente un futur pilier économique pour la Russie, surtout après son rapprochement avec la Turquie.

