Ligue 1 : JSK - MCO reportÃ©

La rencontre devant opposer, mardi (16h00), la JSK au MCO au 1er-Novembre de Tizi-Ouzou n’a pas eu lieu. Ce match entrant dans le cadre de la mise à jour de la 13e journée de la Ligue 1 est reporté à une date ultérieure.

JSK-MCO est de nouveau reporté. Ce match en retard comptant pour la mise à jour de la 13e journée de la Ligue 1 se jouera dans une date qui reste à définir, a annoncé la FAF, lundi, en fin de journée, dans un communiqué. «La Fédération algérienne de football (FAF) porte à la connaissance de toutes les ligues, des clubs et du grand public que toutes les compétitions et manifestations footballistiques sont reportées du lundi 9 décembre à 00 heure jusqu’au 15 du même mois à 06h00, et ce, conformément à un arrêté du ministère de la jeunesse et des sports (MJS)», a écrit la FAF dans son communiqué. Le report de cette rencontre fait suite à un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports qui annonce le gel de toutes les compétitions sportives du 10 au 15 décembre prochain. Il faut dire que ce report arrange parfaitement les affaires de la JSK qui fait face à plusieurs défections pour cause de blessure. En effet, Velud devait aborder ce match face au MCO sans plusieurs cadres, dont la plupart sont blessés, à l’image de Addadi et Bounoua. C’est dire que le report ne pouvait mieux tomber pour les Canaris qui visent la 3e place en championnat. L’annulation du match de mardi permet aussi au groupe de récupérer après un match intense et difficile, vendredi, face à l’Espérance de Tunis en Ligue des champions d’Afrique.

Ainsi, Velud espère récupérer la plupart de ses blessés dans une semaine pour la suite du parcours.

Amar B.