Dans la lucarne : Ils ont levÃ© le pied ?

Souvent, le football est dominé par des faits nouveaux qui font pratiquement le «buzz», et nombreux sont les amateurs de sports qui affectionnent cela. En effet, ces derniers temps, même si cela existait bien avant la création du football lui-même en Angleterre, les «matches truqués» et autres fesaient parler d’eux. Certes de nos jours, ils sont devenus plus organisés en touchant tout le globe. Ce qui est encore innovant c’est que toutes les disciplines sont directement touchées. Même si on arrivait à capturer des «filières» entières, le phénomène est toujours là encore, plus fort qu’il ne l’a été. On a mis la main sur des réseaux entiers en Espagne, mais on ne peut pas dire que tout est définitivement enrayé. Bien au contraire, on ne fait qu’attirer l’attention sur sa «nuisance» qui ronge sournoisement le football. Selon certaines enquêtes plus fines, même les «ptites catégories» sont investies par ces «malfaiteurs» des temps modernes. A côté de cet aspect dangereux au demeurant, le football est aussi «gangrené» par des pratiques qui ont des répercussions directes sur la morale et l’éthique sportives. C’est un phénomène qui a tendance à devenir récurent dans le football en raison de sa perpétuité à chaque saison. C'est-à-dire qu’il fait partie du football lui-même. Il est aujourd’hui curieusement lié à la façon dont un coach ménage son équipe et surtout ses relations avec les joueurs et notamment ceux qu’on affable du sobriquet de «stars». Là, le coach a intérêt de ne pas les mettre sur son dos. Car il risque tout simplement de précipiter son départ. Cela n’est pas le propre du championnat et des joueurs algériens, mais il s’agit d’une pratique qui est «usitée» de par le monde. Les joueurs qui détiennent le pouvoir au sein d’une équipe donnée peuvent à tout moment «dégommer» un entraîneur. Le moyen le plus approprié, c’est de se faire battre par un grand rival ou une équipe très mal-classée. La défaite du Real Madrid sur le score de 4 à 0 devant le Barça, il y a quelques années, avait précipité le départ de Benitez. La défaite du MCA devant l’USMBA sur le score de 3 à 1 a été considérée comme «louche». Beaucoup de joueurs ne sont pas en odeur de sainteté avec l’entaîneur et ils veulent son départ. Cela a failli se reproduire. Le directeur général du club a voulu faire venir un coach portugais ? Finalement, Casoni est pour le moment maintenu, mais jusqu’à quand ? La question reste posée.

Hamid Gharbi