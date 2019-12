Equipe nationale - blessÃ© face au FC Metz : Youcef Atal passera sur le billard

Mauvaise nouvelle pour l’étoile montante de la sélection nationale et révélation du championnat de France, la saison passée, Youcef Atal, sorti sur une civière, samedi passé, après avoir contracté une blessure au terme d’une demi-heure de jeu seulement. Il sera indisponible pour une longue période.

En effet, après avoir effectué les examens nécessaires pour connaître la nature de sa blessure, ces derniers ont révélé que l’enfant de Tizi-Ouzou a une lésion méniscale au genou droit. Cette mauvaise nouvelle a été publiée par son club, l’OGC Nice, sur son site officiel. La direction du club niçois a aussi fait savoir qu’Atal sera prochainement opéré et qu’il sera malheureusement éloigné des terrains pendant une assez longue période. L’OGC Nice lui apporte son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement sur ledit site. Son entraîneur, Patrick Vieira, a exprimé en conférence de presse ses regrets après la blessure de l’un de ses meilleurs atouts, tout en apportant son soutien indéfectible à son poulain auquel il souhaite un prompt rétablissement. Ce qui fait de la peine pour ce joueur modèle aux immenses capacités physiques et technico-tactiques, qui est un régal sur le terrain. Un joueur qui mouille le maillot à chacune de ses apparitions sur le rectangle vert et qui suscite l’admiration du public. C’est donc un vrai coup dur pour notre défenseur international. Il pourrait même être indisponible jusqu’à la fin de la saison, croit-on savoir. Pour le moment, son club n’a pas encore révélé avec exactitude la durée de son absence. Le journal l’Equipe annonce une durée d’indisponibilité qui variera entre 4 et 5 mois. Ce qui reste de la saison actuelle est à présent compromis pour lui.

Toutefois, comme le joueur a été opéré hier, il est d’ores et déjà clair qu’il ne pourra pas jouer de sitôt. Atal n’a vraiment pas de chance. Pour rappel, lors de la dernière CAN-2019 remportée par l’Algérie, il s’était aussi gravement blessé à l’épaule lors du match des quarts de finale du tournoi face à la Côte d’Ivoire, au cours de la première période. Ce qui l’a contraint à suivre le reste de la compétition sur le banc en tant que spectateur. Du coup, il a manqué la demi-finale contre le Nigeria et le big match de la finale devant le Sénégal. Par ailleurs, ce que l’on peut dire, c’est qu’heureusement Atal a évité une rupture des ligaments, ce qui aurait représenté une blessure plus grave pour lui. Même si l’on avoue que le problème dont il souffre au ménisque prête aussi à inquiétude. C’est le Dr Bertrand Sonnery-Cotet qui va opérer le latéral droit des Verts. C’est triste que le sort s’acharne sur lui, à chaque fois qu’il est en plein boom. On lui souhaite une bonne guérison et un retour réussi sur le terrain, une fois que son genou sera consolidé.

Mohamed-Amine Azzouz