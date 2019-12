69,8 milliards de salaires impayÃ©s : Quelles solutions pour les clubs professionnels

Lancé en 2009, dans la précipitation et sans vraiment tenir compte des réalités socio-économiques du pays, ni de la situation catastrophique des clubs, le modèle du professionnalisme, adopté par la fédération algérienne de football, ne cesse de montrer ses limites depuis une décennie, notamment pour ce qui est des aspects organisation, structuration, planification et financement des clubs.

En l’absence de véritables investisseurs et de compétences à tous les niveaux, les clubs algériens ont été livrés à des trabendistes et autres personnes qui, pour le moins, manquent d’expérience dans le domaine du professionnalisme. Bénévoles par le passé, patrons aujourd’hui. Pour la plupart des 32 formations, initialement touchées par la mesure, se sont en effet les mêmes dirigeants qui ont repris le flambeau et hérité des clubs dont le statut juridique est passé à Sociétés Sportives Par Actions.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FAF, la chambre de résolution des litiges de l’instance en question annonce le chiffre mirobolant de 69,8 milliards de centimes de salaires impayés. Ceci sans parler des autres dettes des clubs, relatives à l’hébergement, la restauration, le transport et autres frais, qui dépasseraient largement les trois cent milliards de centimes. Le constat est acerbe. Les cas du CRB, la saison dernière, et de l’USMA, cette année, sont les exemples parfaits d’une gestion anarchique, tout à fait contraire aux règles commerciales et surtout inconscientes de ces SSPA. La FAF et la LFP, qui, par leur silence et par le gel de la DNCG, ont contribué de manière indirecte au pourrissement de la situation, ne sont pas sans reproches non plus. Les seules mesures prises par ces instances, jusque-là, demeurent une menace de gel de recrutement à l’approche du mercato, qui finit toujours par s’estomper. Aucune sanction sportive. Au niveau judiciaire, les clubs ne sont pas non plus inquiétés. Pourtant ces SSPA sont soumises aux règles strictes du code du commerce. Croulant sous les dettes, ces sociétés commerciales devraient normalement faire l’objet de procédures judiciaires et la responsabilité de leurs actionnaires est engagée. Un argument légal de taille pour faire le ménage au sein des clubs, sans les pénaliser sur le plan sportif, par respect à leur histoire et leurs supporteurs. Une solution qui ne semble pas être dans les projets des responsables. Du moins pas dans les conditions actuelles. La tutelle préfère proposer des solutions de façade, qui risquent sérieusement d’aggraver les choses, voire engendrer d’autres problèmes. On cherche à déshabiller pierre pour habiller Paul. On invite, pour ne pas dire forcer, les entreprises nationales, dans un contexte politico-économique délicat et au risque de dégrader leur santé financière, à prendre en charge, sous forme de partenariat ou de sponsoring, les clubs et bien évidement épurer leurs dettes. Cela suppose aussi que les entreprises en question doivent assumer d’une certaine manière la masse salariale assez conséquente et surréaliste des clubs. Selon le premier responsable du secteur, cette association va permettre aux dirigeants des clubs de bénéficier de l’expérience des entreprises dans le domaine de la gestion, principalement. Lorsqu’on sait comment sont gérés les clubs, on serait tentés de dire que cette mesure est utopique. La seule solution demeure l’application de la loi pour ces SSPA, tout en prenant en considération l’aspect sportif des formations en question, otages des petits actionnaires.

Redha M.