Lâ€™ambassadeur dâ€™Italie rend visite Ã  El Moudjahid

L’ambassadeur d’Italie à Alger, M. Pasquale Ferrara, a rendu visite hier à notre journal où il a été reçu par le président-directeur général, M. Larbi Timizar. L’entrevue des plus cordiales a permis aux deux parties de s’informer et d’échanger des points de vue sur plusieurs points de l’actualité nationale à la veille du grand rendez-vous électoral que s’apprête a vivre le pays. L’hôte du journal s’est également intéressé au rôle de la presse dans sa diversité et évoqué les grandes étapes de la coopération algéro-italienne marquée par une partenariat très fructueux et appelé à se développer davantage, notamment à la faveur des nouveaux textes qui régissent l’investissement étranger.