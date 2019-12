Il collectait des informations sur le vote au profit dâ€™un pays Ã©tranger : Un ex-membre de la direction de campagne de Benflis, arrÃªtÃ© pour espionnage

L’auteur présumé d’un acte d’espionnage a été placé, hier, sous mandat de dépôt, a indiqué le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, dans un communiqué.

L’enquête judiciaire a confirmé que le mis en cause, B. S., est un ex-membre de la direction de la campagne électorale du candidat à la présidentielle, Ali Benflis. Le mis en cause était chargé de la collecte d’informations sur la situation en Algérie, notamment celles relatives aux préparatifs de la prochaine élection présidentielle, au profit de pays étrangers. Le mis en cause a avoué, lors de l’enquête, qu’il a fait la connaissance du candidat Ali Benflis en 2003, et qu’il lui a rendu plusieurs services, dont le règlement d’un problème lié à un compte bancaire domicilié dans ce pays étranger, en son nom et au nom de son épouse.

Le juge d’instruction a ordonné sa mise en détention provisoire.

Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, Fethi Lakhal, a précisé, dans le communiqué, que «cette affaire a fait l’objet d’investigations approfondies, ayant permis l’identification et l’arrestation du mis en cause».

Les services de sécurité avaient annoncé «la mise en échec d’un plan d’infiltration de la campagne d’Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre, par des forces étrangères».

Neila Benrahal