AlgÃ©rie - PNUD : Ã©change sur la prise en charge des franges vulnÃ©rables

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu, dimanche dernier à Alger, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, avec laquelle elle passé en revue les différentes mesures adoptées par le ministère pour la prise en charge des franges vulnérables et nécessiteuses en Algérie, a indiqué un communiqué de ce ministère. A cette occasion, «la ministre a présenté les différentes mesures adoptées par son département dans le cadre de la prise en charge des franges vulnérables et nécessiteuses en Algérie, ainsi que les programmes dédiés au soutien des femmes, notamment la femme rurale», a précisé le communiqué.

Les deux parties ont fait part de leur volonté de promouvoir l'échange des expériences et l'accompagnement, surtout dans le domaine du développement social et la prise en charge des personnes handicapées», a conclu la même source.