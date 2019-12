Lâ€™Ã©lite et lâ€™enjeu de la prÃ©sidentielle : Sensibiliser autour de la participation

L’élite a toujours été à l’avant-garde de toute mutation au sein d’une société, quelle soit de nature politique, économique, culturelle ou sociale.

Cette «règle d’or» a été rappelée, hier, par les participants à une conférence-débat traitant de la relation très étroite entre l’élite et l’événement de la présidentielle que le pays s’apprête à accueillir. Organisée par l’université d’Alger 3 à l’hôtel El-Aurassi, cette rencontre a vu la participation d’un nombre important d’enseignants politologues algériens et étrangers, de même que des représentants du corps diplomatique présents en Algérie.

Slimane Aradj, enseignant à l’université d’Alger, a mis l’accent lors de son intervention, sur la contribution effective et efficiente de l’élite dans la dynamique actuelle du pays, à travers la sensibilisation des citoyens quant à l’importance de la prochaine échéance électorale en tant que mécanisme démocratique garantissant la paix, la stabilité et la continuité de l’Etat.

«Le rôle de l’élite vise essentiellement l’objectif d’éclairer le citoyen à travers un décryptage objectif sur des événements qui le concernent directement en lui fournissant des éléments de lectures fondés, en évitant au maximum de l’induire en erreur», a-t-il expliqué.

«Notre rôle, en tant qu'élite, est de réfléchir de manière logique et rationnelle afin de soutenir les options qui garantissent la sécurité, la stabilité et l’intérêt public à même de répondre aux revendications et aux aspirations pour lesquelles le peuple est sorti», a-t-il encore estimé.

II insiste également sur l’importance du prochain scrutin de la magistrature suprême duquel il est attendu un retour à la normalité institutionnelle. «La majorité du peule cautionne la présidentielle, et même dans le cas de l’existence de positions qui s’opposent à la tenue ce scrutin, que cela soit exprimé dans un cadre de respect des libertés».

Le même politologue s’est dit convaincu que toute tentative de nuire à la stabilité du pays ne pourrait aboutir à ses fins. «L’Algérie est un Etat doté d’institutions fortes et d’une élite bien consciente des enjeux mais aussi des menaces qui guettent le pays». II rendra, à ce propos un hommage appuyé au Haut commandement de l’institution militaire qui, dit-il, «a déjà prouvé sa capacité à mettre en échec tous les plans échafaudés par des officines étrangères agissant dans l’ombre pour faire passer des agendas aux buts malsains». Pour sa part, le directeur du Centre arabe de recherche et d’analyse politique (CARAPS) à Genève, Riadh Saidaoui, a souligné le rôle de l’Armée nationale populaire dans le maintien et la continuité de l’Etat et de ses institutions. Pour lui, «l’élite devrait sensibiliser le public sur les risques d’ingérence étrangère. Ceux qui cherchent une confrontation entre le mouvement populaire et l’Armée nationale, visent à créer le chaos dans le pays», indique-t-il rappelant en sens, l’exemple de la Libye, un pays reconverti en véritable champs de bataille de 2011 à ce jour», a-t-il dit, soulignant : «Si seulement l’élite libyenne avait pu anticiper une telle régression, sans doute que ce pays serait aujourd’hui à l’abri d’une situation inextricable qui est la sienne aujourd’hui».

Ahmed Badaoui, de l’université du Caire, a pour sa part, souligné la nécessité pour les jeunes du mouvement populaire de s’organiser politiquement afin qu’ils puissent influencer sur les décisions politiques dans le pays». Il a également souligné le rôle de l’élite médiatique dans la sensibilisation de l’opinion, loin des préjugés et des fake-news.

De son côté, le membre de l’Autorité nationale des élections, Mohamed Lahcen Zeghidi, a mis en relief «l’opportunité accordée à l’élite en l’impliquant dans le processus électoral».

«Pour la première fois dans l’histoire, la mission de l’organisation et la supervision du processus électoral a été totalement confiée à l’élite qui forme l’Autorité nationale indépendante des élections. Une élite qui s’est engagée à assurer l’encadrement des élections après avoir prêté serment pour garantir la transparence et préserver les voix des électeurs», a-t-il affirmé.

Lahcen Zeghidi a également souligné le rôle de l’Armée nationale populaire «dont l’accompagnement a été un gage pour l’ANIE afin qu’elle puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions».

Salima Ettouahria