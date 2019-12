Mostaganem : ParachÃ¨vement du processus constitutionnel

Des citoyens ont organisé, dimanche à Mostaganem, une marche populaire pacifique de soutien au déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre en cours et de soutien à l’Armée nationale populaire (ANP), a-t-on constaté. Les marcheurs issus de plusieurs couches de la société se sont regroupés à la «Place de l’indépendance», avant de sillonner les artères principales de la ville de Mostaganem, dont boulevard Cheikh Bahaedine, rue Hamdou Hocine, le chemin d’Oran, Bd Mohamed-Boumaaza et Bd Mohamed-Khemisti, au centre-ville. Les manifestants ont brandi plusieurs banderoles portant des slogans, dont : «Oui pour l’élection présidentielle» et «Djeich Chaab khawa khawa» et arborant des drapeaux. Ils ont insisté dans les slogans sur l’attachement au parachèvement du processus constitutionnel et affirmé que l’élection présidentielle constitue la solution, saluant le rôle de l’institution militaire accompagnant le Hirak pour préserver la paix, la stabilité, l’unité et la souveraineté du pays. Au même endroit, d’autres manifestants ont organisé un sit-in pour exprimer leur refus des élections scandant d’autres slogans appelant au rejet des élections, sans aucun incident entre les deux camps.