Chlef : Mettre un terme aux manÅ“uvres Ã©trangÃ¨res

Les anciens appelés du service national mobilisés durant la période 1995/1999 ont organisé, hier, une marche pacifique à Chlef, pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre. Les participants à cette marche se sont réunis devant le siège de la wilaya, avant de sillonner les artères principales de la ville, exprimant leur soutien pour la tenue de l’élection présidentielle à leur date, pour «mettre un terme aux manœuvres étrangères visant la déstabilisation du pays», ont-ils indiqué. «Ya Lilàar, Habou Yeredjou Elistiàmaar» (Quelle honte, ils veulent faire revenir le colonialisme), «L’Armée est notre armée», «L’Algérie vote», «Algérie libre et démocratique» et «Djeich Chaàb, Khaoua Khaoua» (l'armée et le peuple sont des frères), ont été les principaux slogans scandés par les participants à cette marche. Les manifestants ont également loué le traitement en cours, par la justice, des affaires de corruption, à ce jour, appelant à la poursuite du jugement des éléments de la «Issaba» (bande) et la restitution de l’argent du peuple. Les appelés du service national ont clos leur marche par l’hymne national, avant de se disperser dans le calme.