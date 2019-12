Oran : EmpÃªcher la fraude

Le délégué d’Oran de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Abdelkader Bendaoud, a animé, hier, une conférence de presse, lors de laquelle il a présenté les chiffres inhérents à l’opération du vote et les détails de l’organisation technique et logistique de l’opération. Ainsi, le responsable a fait savoir que l’opération de révision des listes électorales dans la wilaya a porté le fichier électoral à 1.053.564 d’inscrits (500.742 femmes et 552.822 hommes). Cette révision a enregistré la suppression de 11.250 personnes et l’inscription de 28.529 autres. Concernant l’organisation logistique et technique du scrutin, il a fait savoir que l’opération se déroulera à travers 296 centres et 2.425 bureaux de vote (1.272 pour les hommes et 1.153 pour les femmes). À ce propos, M. Bendaoud a précisé que les nouvelles cartes de vote attribuées aux nouveaux inscrits ont été imprimées au niveau du siège local de l’ANIE, ajoutant que la salle des opérations, qui, habituellement, était aménagée au siège de la wilaya, a été délocalisée, cette fois-ci, vers le siège de l’ANIE.

Évoquant les conditions dans lesquelles va se dérouler le scrutin, l’orateur a assuré que toutes les mesures, jusqu’au dernier détail, ont été prises, pour que le vote se passera dans les meilleures conditions possibles. Selon lui, il n’y a aucun risque de fraude vu les dispositions prises et engagées par l’ANIE. À une question sur la sécurisation des lieux qui vont accueillir les activités en rapport avec le scrutin, en particulier les centres de vote, le responsable a indiqué que l’ANIE a travaillé en étroite collaboration avec les plus hautes instances sécuritaires au niveau de la wilaya, rassurant qu’un plan de sécurisation de toute l’opération à travers la wilaya a été mis en place et dont le contenu ne peut être rendu public ni communiqué, pour des raisons sécuritaires.

Le délégué a, par ailleurs, indiqué que les candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ont remis à l’ANIE les listes des surveillants pendant l’opération du vote. Ils recevront une copie des procès-verbaux des opérations de dépouillement au niveau de chaque bureau de vote. Le responsable est revenu sur le déroulement de la campagne électorale en dévoilant quelques chiffres et données. Au total, cette campagne a vu l’organisation de 79 activités, dont 5 meetings animés par les candidats.

L’ANIE a mis à la disposition des candidats, 86 espaces répartis à travers les communes de la wilaya. On note, par ailleurs, un dispositif composé de 17.000 encadreurs, 26 délégués communaux et 14 membres de l’ANIE.

