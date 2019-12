Abdelkader Bengrina : UnitÃ© et cohÃ©sion

De la Grande Poste d’Alger à sa ville natale Ouargla, Abdelkader Bengrina aura sillonné plus de 25 wilayas où il a multiplié ses appels à l’édification d’une Algérie unie et tolérante, avec comme référence la Déclaration du 1er Novembre 1954. L’édification d’un Etat de droit, la justice sociale, la cohésion entre le peuple et l'Armée nationale populaire, la préservation de stabilité et de la sécurité de l’Algérie, la promotion de l’économie nationale, l’amélioration de la situation sociale… Autant de thèmes sur lesquels, le candidat aux présidentielles du 12 décembre s’est attardé devant ses partisans venus entendre ses arguments. Parmi ses grandes annonces faites à l’occasion de cette campagne, on citera son intention d’instaurer un régime semi-présidentiel qui définit clairement les missions du président de la République et du Premier ministre, estimant que le gouvernement doit être un «reflet» de la composante du Parlement.

Par ailleurs, à l’instar des autres candidats, le président du mouvement El Bina’a a naturellement rejeté l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l’Algérie et plaidé sur un autre registre pour l'ouverture d'un débat inclusif avec tous les acteurs politiques en vue de réfléchir sur ce qu’il qualifie de un nouveau pacte politique, social et économique. L’autre annonce forte porte son intention de «réhabiliter» la langue arabe et la généraliser, s’il est élu président de la République, à travers les départements ministériels

Au chapitre économie, Bengrina a pointé du doigt la «faiblesse» de la performance de l'économie algérienne, conséquence, selon lui, de «l'échec» des institutions chargées de la surveillance et de la gestion transparente de nos affaires et déploré le monopole des richesses de notre pays. La corruption a été également omniprésente dans les interventions du candidat au scrutin du 12 décembre, considérée, du reste, comme étant le terreau pour la propagation de la corruption politique, l'autoritarisme et le totalitarisme.

Il s’est engagé à cet effet de « «rehausser» la place de l'Algérie parmi les économies «performantes» des nations en voie de développement et à mener des réformes économiques sérieuses par le biais du redressement des déséquilibres du système socioéconomique, avec comme objectif principal atteindre des taux de croissance élevés, chose qui se répercutera positivement sur les équilibres macro-économiques intérieurs. Il a par ailleurs estimé nécessaire de diversifier notre économie via l'investissement dans des secteurs stratégiques tels l’agriculture, l’industrie et le tourisme, sans oublier 'impératif d'une distribution «équitable» des richesses du pays et appelé à une répartition «équitable» des richesses et des projets entre les régions du pays. La création des pôles économiques dans toutes les régions du pays figure aussi parmi les priorités du leader du mouvement El Bina’a, qui a insisté durant ces 22 jours de campagne sur l’importance de supprimer les inégalités et promis s’il gagnait la confiance du peuple de procéder à la révision de la politique de soutien en donnant la priorité aux couches défavorisées de la société.

A noter à la fin que Bengrina a beaucoup misé sur la Toile pour faire passer ses messages et fait des réseaux sociaux de l’Internet une véritable machine électorale gérée par des jeunes très au fait de l’évolution des TIC. Il se targue à ce propos de compter quelque 152.000 abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter, ce qui n’est pas rien, sans oublier un site web qui contient tout ce qu’a trait à ses activités et ses déclarations.

S. A. M.