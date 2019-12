Azzedine Mihoubi : 15 engagements passÃ©s en revue

Entamée depuis le Grand Sud, à Adrar plus précisément, le candidat à l’élection présidentielle, Azzedine Mihoubi, a clôturé, ce dimanche, sa campagne électorale dans ses terres natales de M’sila au bout de trois semaines de meetings populaires, de rencontres de proximité et de sorties médiatiques, le Secrétaire général par intérim du RND s’est efforcé à convaincre l’électorat, d’aller d’abord massivement aux urnes et, ensuite à expliquer les grands axes de son programme et la vision du projet de société qu’il compte mettre en place s’il venait à gagner la confiance du peuple, le 12 décembre prochain et éventuellement un peu plus tard on aura droit à un second tour. Lors de ses déplacements dans 34 wilayas du pays, il a également tenu des rencontres de proximité avec des représentants associatifs, des notables au niveau local, des moudjahidines, des jeunes, des femmes, des commerçants, des artistes, des membres de zaouïas, soit un large échantillon de la société civile. Les wilayas qu'il n’a pas pu visiter en raison de la durée «limitée» de la Campagne électorale ont également vu l'organisation de meetings qui ont été animés par les directeurs de Campagne locaux ainsi que par des membres de la Direction nationale de campagne.

Au final, Mihoubi s’est s'engagé de concrétiser les différentes mesures qui ont été annoncées et promis de répondre de faire le maximum pour être à la hauteur de la confiance placée en lui. A commencer par répondre aux aspirations du peuple algérien à travers, notamment les 15 engagements «stratégiques» axés sur la réalisation de réformes institutionnelles «profondes» et l'amélioration de la situation socio-économique du citoyen, comme contenu dans son programme électoral dont le slogan est justement «Je m’engage» et qu’il assure avoir été conçu sur la base d'une analyse de la situation politique, socio-économique et culturelle du pays. Il a proposé plus de 200 mesures pratiques en vue de «reconquérir» la confiance du citoyen. De ce fait, il a axé ses interventions sur les principaux axes de ce programme en insistant par exemple sur l’encouragement de l’investissement en fonction des spécificités de chaque région et la création de l’emploi via la levée des entraves bureaucratiques. Aussi, il a promis de mener des réformes structurelles devant garantir l'amélioration du climat des affaires et réunir les conditions du décollage économique de notre pays. Dans son plan d’action, le candidat du RND compte donner un rôle important (consultatif) au CNES, le Conseil national économique et social, et créer un grand ministère de l'économie dans un gouvernement de compétences nationales.

Au chapitre politique, Mihoubi a mis à profit la campagne électorale pour réaffirmer sa priorité consistant à préserver la sécurité et la stabilité de l’Algérie et d’en faire même une «ligne rouge». Parmi ces annonces phares, relevons sa volonté de faire du 22 février, date du début du mouvement populaire ayant débouché sur la destitution de l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, «une journée nationale de la souveraineté populaire». A ce propos, il n’a pas manqué de réitérer à chacune de ses sorties que sous son règne, le peuple sera le paramètre fondamental dans toute équation impliquant l’avenir du pays et assuré qu’il renforcerait «davantage» les libertés politiques, collectives et individuelles qui ne portent pas atteinte aux coutumes et traditions de notre pays.

Sur la partie social, le SG par intérim du RND a, tout au long de ces trois semaines de campagne, évoqué sa stratégie sur les questions du logement, de la préservation des catégories démunies, de l'égalité des chances pour bénéficier d'un service public de qualité, de la suppression de la subvention généralisée ou encore de la santé.

S. A. M.