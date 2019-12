Abdelaziz BelaÃ¯d : 25 meetings dans 23 wilayas et interventions tÃ©lÃ©visÃ©es

La campagne électorale de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 a pris fin, dimanche à minuit,

et le silence électoral y a pris place. Aucun candidat ni leurs porte-paroles ne peuvent désormais s’exprimer dans les canaux médiatiques. Cela, en application des dispositions de la loi organique portant régime électoral tel que stipulé dans son article 173. Le candidat Abdelaziz Belaïd, très actif durant les trois semaines de campagne, a animé, en tout et pour tout, 25 meetings populaires dans 23 wilayas.

Le président du Front El Moustakbal a également effectué avec ses propres moyens financiers, et ses moyens de locomotion, de nombreuses sorties sur le terrain. Un travail de proximité au niveau des communes a été effectué auprès des citoyens afin d’exposer les grandes lignes de son programme d’action, et cela pour les différents secteurs de l’Etat et expliquer par la même occasion, les 62 engagements qui sont contenus dans ce programme.

En effet, le programme de Abdelaziz Belaid s‘appuie sur l’appréciation objective de la situation politique, économique et sociale du pays et de son évolution. Celui-ci a mis en relief «une faiblesse de la gouvernance due essentiellement aux dysfonctionnements institutionnels, à l’instabilité politique, législative et réglementaire» et qui ont fortement affaibli l’État dans la gouvernance du pays ».

Outre les rassemblements populaires initiés dans plusieurs localités du pays, le politicien a également été invité sur les plateaux de télévision des chaînes privées et publiques comme l’ENTV, Beur TV, Ennahar TV, El Bilad TV et Echourouk TV ainsi que sa présence dans de nombreux forums de journaux arabophones. Il a également pris part au débat télévisé entre les candidats à la Présidentielle, une première en Algérie. Durant toute sa tournée, le candidat à l’élection présidentielle a axé son programme électoral sur le développement de trois secteurs qu’il considère comme une véritable alternative aux exportations des hydrocarbures à savoir, l’Agriculture, le tourisme et la transformation agroalimentaire.

Il accentuera ses interventions sur l’importance des investissements dans l’agriculture, qui sont des opérations de long terme qui exigent une durée de concession importante et la possibilité de sa cession aux descendants du concessionnaire. Il a promis aussi la création de 100.000 exploitations agricoles pour développer l’agriculture et assurer l’autosuffisance alimentaire et de mettre en place un Haut-commissariat pour le développement des Zones de montagneuses, tout comme le Haut-commissariat de développement de la steppe.

Il annoncera qu’en cas de son élection à la tête du pays, il s’engagera «à encourager les investissements dans le domaine de la transformation agroalimentaire dans chaque wilaya, afin de mettre en place une base solide de la relance économique locale.

Il a affirmé par ailleurs, qu’il luttera contre la progression du phénomène du chômage en créant pas moins d’un million de nouveaux postes d’emploi et réalisera plus de 1.000 complexes et villages touristiques pour développer un secteur toujours à la traîne alors qu’il est censé contribuer à l’essor de l’économie nationale». A travers ses apparitions médiatiques et son travail de proximité, Abdelaziz Belaid a, à chaque fois, tenté dans ses discours, mettre en avant, l’importance du scrutin présidentiel pour l’avenir de l’Algérie en appelant les populations locales à se rendre massivement le jour J aux urnes. Belaid a été l’un des rares candidats respectant à la lettre "la charte d'éthique des pratiques électorales" par les candidats.

Mohamed Mendaci