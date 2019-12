Abdelmadjid Tebboune : Une AlgÃ©rie libÃ©rÃ©e des rÃ©sidus de la bande

Il est le candidat qui a programmé le moins de sorties sur le terrain durant les 21 jours de campagne électorale. Une quinzaine au total. Toutefois, nombreux sont les avis tendant à le présenter sous un habit de futur président de la République. Il s’agit de l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, dont la quête du poste de la magistrature suprême a été, notamment marquée par quelques rebondissements qui ont suscité un intérêt manifeste tant du côté de l’opinion que le la part des médias. L’on peut citer, entre autres, la démission de son directeur de campagne, le diplomate Abdallah Baâli pour des raisons qui demeurent encore inconnues. Son remplaçant, Lamine Messaid a été, quant à lui victime d’un malaise, une semaine à peine après son installation, ce qui a nécessité son hospitalisation en urgence, un fait que les médias ont relevé plutôt sous le signe de défection. Au plan médiatique, l’on retiendra que les rapports tendus avec certains médias, n’ont pas été des plus cordiaux. Bien au contraire, le prétendant à la magistrature suprême a été mis sous pression médiatique dès les instants ayant suivi l’arrestation de l’homme d’affaires et ex-député du RND, Omar Allilat, supposé à tort d’être parmi ceux ayant contribué au financement de sa campagne électorale. Lors d’un meeting électoral à Constantine, Tebboune a dénoncé le «complot», tout en affirmant ne pas être affecté par ce qu’il a qualifié de «tempête dans un verre d’eau». Un complot qui, selon ses dires, a été échafaudé de toutes pièces par les «résidus de la bande» qu’ il s’est engagé à faire disparaître s’il est. Il semble loisible d’affirmer, par ailleurs, que la sympathie dont jouit le candidat Abdelmaldjid Tebboune, de la part des citoyens pourrait s’expliquer en partie par sa mémorable prestation de Premier ministre devant les députés de l’APN lorsqu’il avait juré de moraliser la vie politique en la mettant à l’abri de l’emprise de l’argent sale.



54 engagements pour instaurer la nouvelle République



Ce principe qui figure en bonne place dans son programme électoral comprend 54 engagements s’articulant autour de l’objectif d’instaurer une nouvelle République émancipée de toute pratique de népotisme et de clientélisme et surtout dotée d’un modèle de gouvernance intraitable en matière de lutte contre la corruption et les détournement des deniers publics. Dans son programme électoral, Abdelmadjid Tebboune s’engage aussi à restituer les avoirs détournés à l’étranger, affirmant détenir à ce propos une stratégie qui sera dévoilée au moment opportun. Il propose en outre, une révision approfondie de la Constitution et de la loi relative au régime électoral dans le but, assure-t-il, de promouvoir l’émergence des jeunes compétences au sein des assemblées élues. «L’heure a grandement sonné pour transmettre le flambeau à la jeunesse» n’avait-il cessé de répéter tout au long de ses meetings électoraux, sans doute soigneusement préparés et qui ont drainé de nombreux citoyens séduits par son projet électoral. Il a eu à rappeler à maintes reprises sa promesse d’instituer une banque spéciale pour le financement des projets de start-up portés par la jeunesse. Il s’est engagé aussi en faveur de la mise en place d’un modèle économique diversifié basé sur une exploitation efficiente des potentiels dont dispose le pays dans différents domaines hors hydrocarbures. Au chapitre économique, il se dit également déterminé à engager une lutte sans merci contre la surfacturation qui continue à saigner le Trésor public. Il s’engage également à consacrer une nette amélioration du climat des affaires, ainsi que la promotion des investissements créateurs de richesse et d’emploi. Au volet social, le candidat veut assurer une réelle prise en charge des couches défavorisées, des personnes aux besoins spécifiques, la résolution de l’ensemble des dossiers encore en suspens et la mise en place de mécanismes susceptibles d’améliorer le pouvoir d’achat des Algériens. S’il est élu, Abdelmadjid Tebboune promet un changement perceptible dans un délai ne dépassant par les deux années.

Karim Aoudia