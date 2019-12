Ali Benflis : Une campagne qui aura tenu ses promesses

Les candidats à la magistrature suprême observent depuis, hier, une période de silence électoral. Il ne reste, donc, plus que 48 heures avant que les Algériens ne puissent se rendre aux urnes pour élire le futur président de la République.

Il faut dire que ces 21 jours de campagne électorale ont été bien animées à travers les quatre coins du pays. De nombreux meetings, rassemblements et autres sorties de proximités ont été organisés par les cinq candidats en lice aux présidentielles. C’est le cas, notamment pour le président de Talai El houriyat, Ali Benflis qui a sillonné pas moins de 38 wilayas à raison de 2 meetings par jour.

A cet occasion, il a présenté, à l’adresse du peuple algérien, son programme « national d’urgence » en vue de faire sortir le pays de «la crise». Pour cela, Il a appelé à faire regagner, le plus rapidement possible, la confiance entre gouvernés et gouvernants en promettant des reformes politiques majeurs. A ce propos, il a formulé, en cas de victoire, l’engagement de partager le pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire et de rendre, chaque semaine, comptable les ministres devant les élues du peuple.

Il s’agira, notamment d’accorder un statut particulier à l’opposition pour qu’elle puisse contrôler l’action des pouvoirs publics et de donner l’ensemble des moyens humains et matériels à la cour des comptes pour qu’elle puisse accomplir ses missions. Benflis a, d’autre part, dévoilé son programme socio-économique, à cet effet, il a annoncé vouloir mettre en place une économie de marché avec d’importants filets sociaux «loin de toutes formes de capitalisme sauvage». Dans ce sillage, il a appelé au partage équitable de la richesse nationale au profit des plus nécessiteux.

Il a également fait part de sa volonté de rouvrir le dossier des faibles revenus appelant, ainsi, à la libération des initiatives en vue de créer de la richesse et de l’emploi. Le candidat à la magistrature suprême n’a pas manqué, dans ce contexte, de souligné l’impérieuse nécessité de numériser ce secteur pour combattre la bureaucratie et dépolitiser l’acte économique. Abordant, dans plusieurs régions du pays, le volet solidarité nationale de son programme, Ali Benflis s’est engagé, si le peuple algérien acceptait qu’il devienne son serviteur, à mettre en place une pension pour les femmes au foyer et à instaurer un secrétariat d’Etat chargé des personnes aux besoins spécifiques.

Lors de cette campagne intense, le président de Talai El Houriyat à longuement condamner toutes formes d’ingérences dans les affaires intérieures du pays et a, constamment salué, le rôle salvateur de l’ANP, digne héritière de l’ALN et son haut commandement qui ont sauvé l’Algérie des griffes de la bande et de l’ensemble des dangers qui la guettent.

Benflis a, plusieurs fois, exprimé son attachement à la jeunesse et à la communauté algérienne résidante à l’étranger qu’il considère comme partie intégrante de la patrie refusant, ainsi, toutes distinctions entre algériens. Enfin, il est revenu sur la politique étrangère du pays indiquant qu’elle sera «plus proactive». A cet effet, il a fait savoir, qu’en cas d’élection, il reviendra aux fondamentaux de la diplomatie issue de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. Il a promis que l’Algérie renforcera son soutien aux causes justes, notamment à l’égard de la cause palestinienne. Il s’agira aussi de défendre davantage les principes de non ingérence dans les affaires intérieures et de souveraineté des Etats.

Sami Kaïdi