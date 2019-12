Le compte Ã  rebours a commencÃ©

À J-2 de la présidentielle du 12 décembre, tout est fin prêt pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral. Les Algériens sont ainsi appelés à élire le futur président de la République en toute liberté et transparence, comme l’a souvent souligné l’ANIE, l’Autorité nationale indépendante des élections, qui fait part de la mobilisation de tous les moyens pour que ce scrutin soit une réussite totale.

Sur le plan organisationnel, plus de 61.000 bureaux de vote ont été mobilisés au niveau national, dont 135 bureaux itinérants, tandis que le nombre des centres de vote s'élève à plus de 13.180. S'agissant de l'encadrement de l'opération de vote, l’ANIE a fait état de la mobilisation d'un total de 501.031 encadreurs, dont 456 encadreurs affectés aux commissions électorales diplomatiques et consulaires. L’instance a indiqué par ailleurs que l'opération de révision périodique des listes électorales avait permis le recensement de plus 24,4% d’électeurs, dont 914.308 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger. Il est à noter que l’opération du vote, qui a commencé samedi dernier, pour la communauté algérienne établie à l’étranger, soit cinq jours avant le scrutin du 12 décembre comme le stipule la loi électorale.

A ce propos, il faut signaler que le corps électoral à l’étranger compte 914.000 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote, outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques. L’ANIE dispose de 8 coordonnateurs répartis sur huit zones géographiques et de 27 délégués à l’étranger. Et en dépit de «pressions» et d’actes de «violence» enregistrés dans quelques bureaux de vote, il semblerait que le taux de participation «acceptable», estime le chargé de communication de l’ANIE, Ali Draâ, qui a assuré qu’il est «en hausse au fil du temps». Concernant le vote dans les bureaux itinérants, celui-ci a, de son côté, débuté lundi, soit 72 heures avant le jour du scrutin et les électeurs nomades ont commencé à voter dans les 135 bureaux itinérants qui ont été mobilisés à cet effet. Le but c’est d’aller à la rencontre des électeurs des zones enclavées et rurales dans les différentes wilayas éloignées du pays et les nomades pour leur permettre d’accomplir leur droit électoral dans les «meilleures» conditions, «l’équité» et la «transparence».

Sur un autre registre, les candidats en lice des présidentielles du 12 décembre observent depuis, dimanche, à minuit, un silence électoral imposé par la loi. Ainsi, conformément à la loi organique portant régime électoral, toute publication ou diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, durant les 72 heures qui viennent, sont interdites. Ce qui suppose que Benflis, Tebboune, Mihoubi, Belaïd et Bengrina n’auront plus droit à la parole, jusqu’au jour du scrutin. Il convient de rappeler que chacun des cinq prétendants à la magistrature suprême a, durant les trois semaines de la campagne électorale, tenté de convaincre les électeurs de voter en sa faveur. Pour ce faire, les candidats ont animé plusieurs meetings à travers le pays, ils sont même allés à la rencontre des citoyens dans les quatre coins de l’Algérie, les appelant à participer massivement au rendez-vous du 12 décembre. La campagne électorale qui a été marquée et pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, par l’organisation d’un débat télévisé entre les cinq candidats en lice, s’est déroulée, selon l’ANIE, dans des conditions normales, sans dépassement enregistré. Aussi, une Charte d’éthique de la pratique électorale a été signée par les candidats et les responsables des médias nationaux publics et privés, tous supports confondus, à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Elaborée par l’Anie, cette Charte comprend une série de dispositions définissant les règles d’une compétition saine et régulière visant à garantir une campagne électorale exempte du moindre dérapage et dans le respect absolu du cadre réglementaire y afférent pour réussir une présidentielle intègre et crédible.

Kamélia Hadjib