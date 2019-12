Ecoles coraniques : la couverture mÃ©dicale assurÃ©e

Une convention a été signée, hier à Alger, entre les ministères de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et des Affaires religieuses et des Waqfs pour l'élargissement des prestations de la médecine scolaire aux écoles coraniques.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à assurer la couverture médicale globale et à mettre en œuvre les différents programmes de prévention et de santé tracés par le ministère de la Santé. Elle vise, en outre, la promotion de la santé et de la prévention contre les maladies au niveau des instituts nationaux et des écoles coraniques relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqfs.

Les départements ministériels procéderont à l'installation d'une commission intersectorielle chargée du suivi et de l'évaluation de cette convention et de la présentation d'un exposé périodique sur ses activités.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a affirmé, à cette occasion, que la mission du suivi médical des enfants fréquentant les écoles coraniques à travers le territoire national sera confiée aux unités de dépistage et de suivi (UDS) pour les agglomérations urbaines, alors que pour les autres zones, des unités médicales se déplaceront aux écoles pour assurer une couverture médicale, à l'instar de leurs pairs.

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmahdi, a déclaré que cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la médecine scolaire élargie aux écoles coraniques, vise à garantir des prestations et des consultations médicales et vaccinales au profit de plus d'un million d’enfants, portant ainsi le nombre d'élèves concernés des deux ministères (Education et Affaires religieuses) à 10 millions d’élèves à travers le territoire national, soit un quart de la population».