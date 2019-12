Salon des petites entreprises : lâ€™Ã©tat, dÃ©cidÃ© Ã  accompagner les jeunes

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a présidé hier, à la Bibliothèque nationale d’El Hamma à Alger, l’ouverture du Salon des petites entreprises organisé par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC).

22 bénéficiaires du dispositif de l’ANSEJ et de l’ANGEM y ont participé. Le ministre a réitéré l’engagement du gouvernement à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans les différents secteurs, précisant que l’ «Etat ne lâchera jamais sa jeunesse». Bien au contraire, il «ne cesse de faciliter les mécanismes pour inciter les jeunes à l’entrepreneuriat». Après avoir exprimé sa «satisfaction» quant au «rendement remarquable» des jeunes qui ont bénéficié des dispositifs ANSEJ et ANGEM, M. Haddam a précisé que la priorité du gouvernement est de «développer l’entrepreneuriat, encourager les jeunes à créer des entreprises et de lever tous les obstacles». À cette occasion, il a rappelé les différentes rencontres organisées par le ministère avec les associations et les organisations qui représentent les jeunes entrepreneurs. Dans cette optique, le ministre a précisé que «notre objectif initial est d’assurer la durabilité et la continuité des entreprises».

Le ministre à révélé que son département a procédé à la régularisation de 160.000 titulaires de contrats de pré-emploi, après la tenue du conseil des ministres, qui a adopté le projet de décret exécutif relatif à l’intégration des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’intégration professionnelle et sociale des diplômés.

Hichem Hamza