SaÃ¯d Djellab, ministre du Commerce : Â«offensive Ã©conomique Ã  compter de 2020Â»

La 28e édition de la Foire de la production algérienne se tiendra à la Safex, du 19 au 28 décembre, sous le thème «Algérie, une économie diversifiée, innovante, compétitive».

Cette manifestation verra la participation de 467 entreprises dont 119 publiques, 272 privées. Seront également présents, les start-up ainsi que les jeunes entrepreneurs avec 50 exposants pour chaque catégorie. Plusieurs secteurs d'activité seront représentés, à l'image des industries manufacturière, électrique, électronique, mécanique, métallurgique, agroalimentaire.

Dans son intervention, hier, lors d’une conférence de presse, tenue à Alger, le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, annonce la présence massive de l'industrie militaire, avec 16 exposants, saluant au passage le rôle important de l’institution militaire dans la diversification de l'économie nationale. Les entreprises publiques seront également fortement présentes. À travers cet événement, le ministre dira que l’opportunité sera offerte pour faire valoir les capacités de production de l'entreprise nationale. Enchaînant, M. Djellab annonce la tenue d'une série de conférences dédiées, notamment, aux start-up et veiller à leur assurer une meilleure connexion avec les entreprises publiques et privées. Il sera également question du management des entreprises nationales publiques. Outre ces conférences-débats, la 28e édition de la Foire de la production algérienne verra le lancement de plusieurs campagnes dont celle de lutter efficacement contre le gaspillage du pain, ainsi que la réduction de l'utilisation du sachet plastique.

D'autre part, le ministre annonce que cette édition diffère des précédentes, en ce sens qu'elle donnera une idée précise et nouvelle sur le futur de l'économie nationale.

Dans cette optique, M. Djellab rappelle les mesures importantes prises à la faveur de la loi de finances 2020, comme la levée des restrictions de la règle 51/49, ainsi que la création des zones économiques spéciales, notamment dans le Grand Sud, qui seront, selon le ministre, la locomotive de l'intégration de l'économie nationale en Afrique.

Pour les prévisions, M. Djellab s'attend à une belle offensive algérienne à compter de l'année 2020, avec à la clé une économie pragmatique, compétitive et qui encourage l'innovation.

Et annonce qu’une politique à moyen et long terme sera établie pour permettre à l'Algérie de devenir un pays émergent et jouera pleinement son rôle de leader dans le marché africain et méditerranéen.

Fouad Irnatene