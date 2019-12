Conjoncture : Ajustement et dÃ©fis

Les pays OPEP et non OPEP ont décidé de réduire leur production pétrolière. Après deux jours de réunions, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, Russie en tête, sont parvenus à se mettre d’accord sur une nouvelle baisse de production. Le niveau de cette nouvelle réduction est de 500.000 barils par jour. Une décision approuvée par l'ensemble des pays membres de l'accord de coopération. Suite à cette annonce, le prix du Brent a grimpé de 2%, frôlant les 65 dollars, soit au plus haut depuis septembre 2019. Pour comprendre l’offre du marché pétrolier, il important de tenir compte de la manière dont ces coupures se concrétiseront en 2020. Dans ce sens, il convient de noter que la baisse supplémentaire de la production pétrolière de l'Algérie est de l'ordre de «12.000 barils/jour». Plusieurs pays participants poursuivront leur contribution volontaire, à l'instar de l'Arabie saoudite, avec une baisse s'élevant à 167.000 barils/jour, et des Émirats arabes unis, avec 55.000 barils/jour. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et sera soumis à l'aval de chacun des États participants à la Déclaration de coopération. Au regard de l’importance du prix du pétrole, qui reste crucial pour la macroéconomie, pour les entreprises et les ménages, et en réponse aux inquiétudes concernant l’impact pour l’économie réelle en termes de croissance, d’emploi et autres, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a affirmé dimanche que l'application par l'Algérie de la décision de réduire davantage sa production pétrolière, au titre de ce nouvel accord, sera sans incidence sur ses exportations de pétrole et ses ressources en devise. Cela dit, les prix du pétrole restent soumis à une forte volatilité à court terme. Aussi, l’interaction de plusieurs facteurs aura un rôle à jouer sur les prix du pétrole. Il s’agit de facteurs d’incertitude quant à l’évolution du marché pétrolier. L'année dernière, les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, avant de plonger à plus de 30 dollars, en raison des sanctions contre l’Iran, notamment. S’agissant de la demande, il convient de rappeler que l'OPEP a revu à la baisse ses prévisions en 2019 (100.000 barils/jour), en raison d’une offre excédentaire. La santé économique de la Chine est également un facteur déterminant. La guerre commerciale avec les États-Unis y est pour quelque chose dans le ralentissement de l’industrie manufacturière chinoise. Du coup, la faible santé économique du plus gros consommateur du monde en 2019 a eu un impact négatif sur l’économie mondiale et les marchés pétroliers. Il sera également important de suivre l'évolution de la réglementation de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour 2020, qui pourrait transformer radicalement la demande en pétrole brut, indiquent des analystes. Ces derniers parlent également de la récession mondiale et des turbulences financières et les réductions de la production de l’Opep et ses alliés non-opep. Concernant la succession de l'Algérie au Venezuela à la tête de l'OPEP à partir du 1er janvier 2020, M. Arkab a indiqué que les pays membres de l'organisation qualifient 2020 de l'année des défis, d’où la nécessité d’une coopération en vue de parvenir à réaliser un équilibre et des prix satisfaisants pour les producteurs et les consommateurs.

Farid Bouyahia