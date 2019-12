CARE : AmÃ©liorer lâ€™accÃ¨s des PME au financement

La démarche de CARE s’inscrit dans le sillage des recommandations du projet PREE, présenté le 12 juillet 2017 et soutenu par plus d’une trentaine d’associations professionnelles et d’organisations patronales. Le projet, lancé en partenariat avec CIPE, vise l’amélioration de l’accès des entreprises au financement, les PME plus particulièrement. Dans une première phase, le projet a regroupé les parties prenantes intervenant dans le processus de financement des entreprises afin de former une Task-force susceptible d’identifier les contraintes rencontrées par les entreprises algériennes, et en particulier les PME, dans leur recherche de financement. Dans ses premiers travaux, lancés en mais 2019, la TF a insisté sur les manques à combler dans le dispositif de financement actuel des entreprises, en matière de formations, d’informations, et en ce qui concerne les outils de financement, etc. Dans un second temps, elle a développé un kit de formation afin de permettre aux PME de renforcer leurs capacités d’accès aux financements. Pour le projet-pilote, la TF sélectionnera une vingtaine de PME à fort potentiel de croissance et les accompagnera grâce au programme de formation développé. En parallèle, le projet maintiendra une étroite collaboration avec les AP-OP afin de développer leurs capacités d’accompagnement des PME dans le domaine de l’accès au financement. Les trois objectifs principaux du projet portent sur le renforcement des capacités des banques et institutions financières à offrir de meilleurs services de financement aux entreprises, et en particulier aux PME, le développement d’un kit de formation adapté permettant l’amélioration de l’accès au financement des PME et l’accompagnement d’une vingtaine d’entreprises à fort potentiel, le développement des capacités des AP-OP à adopter une stratégie d’aide aux PME dans leurs démarches de recherche de financement.

Depuis le lancement des travaux en mai dernier, la Task-force a produit une expertise sur la situation du secteur bancaire en Algérie. Aussi, elle travaille, depuis novembre, pour mettre en place le cursus de formation des entreprises à l'accès au financement. L’entreprise de CARE mérite intérêt dans ce sens qu’elle met en avant les difficultés rencontrées par ces entreprises en matière d’accès au crédit bancaire

Disposant, pour l’essentiel, de faibles ressources financières pour aller dans l’innovation et étendre leurs activités, ces entreprises composent pourtant le gros du tissu industriel national et génèrent une marge non négligeable dans la croissance du pays.

Par conséquent, la promotion et le développement des PME passent impérativement par l’amélioration des instruments et conditions de financement de ces PME et l’assainissement de leur environnement, pour leur permettre de disposer des capacités et moyens leur permettant de contribuer à la diversification économique du pays. En fait, les différentes analyses confirment la persistance d’entraves et d’insuffisances au niveau du financement des petites et moyennes entreprises.

D. Akila