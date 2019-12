EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique : La transition au service de lâ€™Ã©conomie

«Les capacités actuelles de la production d’électricité ont atteint 20.000 mégawats, soit 98% de taux de couverture au niveau national», a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab.

Intervenant, lors d’un séminaire sous le thème «L’efficacité énergétique des équipements électroménagers», il a souligné que «cet important volume de production constitue un signal fort que notre pays a réussi à relever le défi», et cela, a ajouté le ministre, «grâce aux efforts et aux moyens mis en place par l’État et aussi grâce aux compétences des Algériens». «L’efficacité énergétique constitue l’une des bases essentielles de la transition énergétique, mais elle est relativement mal exploitée», a-t-il estimé, insistant sur la nécessité de lancer des projets d'amélioration de l’efficacité énergétique. «La transition énergétique que prévoit l’Algérie de mettre en œuvre a notamment pour objectif de répondre à la demande du marché local, qui est en croissance constante, et de développer le tissu industriel, qui ne cesse, quant à lui, de croître de plus en plus, au cours de ces dernières années», a-t-il dit. Devant de nombreux participants, le ministre a affirmé que son département va continuer à déployer plus d’efforts pour la création d’une industrie basée essentiellement sur l’efficacité énergétique, pour assurer une transition énergétique et la création de nouvelles opportunités d’emploi. Et de poursuivre : «Au vu de l’ouverture du marché national et de l'amélioration du niveau de vie des familles, l’utilisation des équipements électroménagers ne cesse de connaître une croissance importante. Cette situation a engendré l’augmentation du volume de consommation de l’électricité qui a atteint des pics de plus de 15.000 Mgw durant les mois d’août et de juillet derniers.» Mettant l’accent sur l’étiquetage des équipements électroménagers, M. Arkab a indiqué qu’il permettra aux consommateurs de connaître la qualité et de distinguer la différence entre les équipements de la même marque. De son côté, le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), Mohamed Bouzeriba, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire qui constitue, selon lui, une opportunité idoine pour tenter de répondre à certaines questions d’actualité nationale liées inéluctablement à ce domaine porteur pour l’économie. «Nous avons mis en œuvre un processus qui devrait nous permettre de transformer le marché national des équipements électroménagers. Ce dernier consiste à favoriser la pénétration des équipements les plus performants énergétiquement et à interdire à la commercialisation des équipements les plus énergivores. Actuellement, nous avons institué une étiquète énergétique, et nous devons par la suite contrôler la qualité et engager progressivement le processus de manière à protéger le marché et le consommateur», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur des projets APRUE, Kamel Dali, a fait savoir que le potentiel d’économie d’énergie des équipements électroménagers en Algérie est estimé à 8.766 GWH, soit 36% de la consommation totale du secteur résidentiel. S’agissant du nombre des ménages algériens, il a précisé qu’il est de l’ordre de 8.178.136.

Makhlouf Ait Ziane