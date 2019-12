Espagne : Getafe dans les places europÃ©ennes Joaquin renaÃ®t

Getafe, 5e, a atteint les places européennes après sa victoire à Eibar (1-0) lors de la 16e journée de Liga dimanche, tandis que l'éternel Joaquin est devenu, à 38 ans et 140 jours, le plus vieux joueur à inscrire un triplé, avec le Betis contre Bilbao (3-2).

Ca se bouscule derrière les deux monstres: alors que le Barça et le Real Madrid (qui comptent un match en moins avant le Clasico du 18 décembre) ont déjà pris les rênes du Championnat d'Espagne, derrière eux, Séville, la Real Sociedad et le surprenant Getafe lorgnent sur les places européennes.



Les résultats de la 16e journée de Liga :



Vendredi

Villarreal - Atlético Madrid 0 - 0

Samedi

Real Madrid - Espanyol Barcelone 2 - 0

Grenade - Alavés 3 - 0

Levante - Valence CF 2 - 4

Barcelone - Majorque 5 - 2

Dimanche

Eibar - Getafe 0 - 1

Betis Séville - Athletic Bilbao 3 - 2

Valladolid - Real Sociedad 0 - 0

Leganés - Celta Vigo 3 - 2

Osasuna - Séville 1 - 1.