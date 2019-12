Dans la lucarne : PAC et les matches en retard

Notre football est, le moins que l’on puisse dire, dans tous ses états à quelques jours de la fin de la phase aller à laquelle il ne reste que deux journées. On avait parlé à satiété de la mésentente existante entre les deux présidents qui gèrent en ce moment le football algérien. Il est vrai que cela va dépeindre d’une façon ou d’une autre sur la bonne marche de nos compétitions sportives, surtout que nous avons trois clubs concernés par la Ligue des champions et la coupe de la CAF alors qu’un autre est toujours en lice en coupe arabe des clubs champions pour la qualification aux quart de finale. Ceci dit, les sportifs algériens ainsi que les observateurs s’attendent à ce que la situation de notre championnat d’élite risque d’être très perturbée dans les semaines à venir surtout avec l’opération du tirage au sort de la coupe d’Algérie (1/32es de finale). Par conséquent, il faudra s’attendre à un «embouteillage». Ce ne sera pas facile pour les responsables de la commission des compétitions de la LFP de pouvoir inscrire sur son calendrier les matches en retard. Ils sont en train de devenir nombreux pour un club qui est le PAC engagé dans la phase des poules de la coupe de la CAF. Il compte déjà cinq matches de retard alors que la compétition africaine ne fait que commencer. C’est-à-dire qu’il peut ajouter d’autres matches en retard, surtout qu’on ne fait rien pour obliger ce club de Zetchi de jouer ses matches. Du coup, les spécialistes voient d’un mauvais œil la possibilité de les jouer. On sait même pas quand est-ce qu’on va daigner les réduire. Cela passe d’abord par une programmation de ces matches et faire en sorte de ne pas tolérer ceux en retard. Car l’USMA et la JSK qui comptent, elles aussi, des matches en retard risquent aussi de voir le nombre augmenter à vue d’œil. Ce qui mettrait la LFP dans une situation très compliquée pour ne pas dire gênante surtout qu’elle n’a pas le soutien de la FAF en ce moment. On espère que ce différend, s’il y en a un, soit aplani au plus vite pour le bien de notre football. Il est clair que la LFP aura du mal à trouver un créneau pour faire jouer ces matches en retard. Un mois tout entier pourrait ne pas suffire pour «caser» les matches en retard du PAC. C’est vrai que d’ici le 18 décembre courant, on achèvera officiellement la phase aller et le titre honorifique de champion d’hiver, mais cela ne fait que reporter les problèmes qui sont réels à une autre date. Un report qui pourrait être révélateur de l’absence de fermeté dans nos structures. Un laxisme que la LFP payera «cash». C’est une certitude !

Hamid Gharbi