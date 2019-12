Ligue 1 (13e journÃ©e) : Le MCO dÃ©fie la JSK pour la 3e place

La JSK reçoit ce soir, au stade du 1er-novembre 1954, à Tizi Ouzou, le Mouloudia d’Oran pour le compte de la 13e journée de ligue 1. Une rencontre à grand enjeu du moment qu’une victoire à domicile permettrait aux Canaris d’occuper la troisième place avec 20 points, tandis que le MCO tentera de surprendre la JSK sur ses bases afin de conserver sa troisième place et serrer l’étau sur le leader et son dauphin, le CRB et le MCA, respectivement, avec 28 et 24 points.

La bataille de la troisième place sera certainement rude pour ce match important pour les deux équipes, notamment avec ce timing crucial, à deux journées de la fin de la phase aller du championnat. Chaque équipe voudrait soigner son classement afin d’entamer le reste de la saison avec plus de vivacité en attendant le mercato hivernal.

Pour les Canaris, il est impératif de faire meilleure prestation et obtenir un bon résultat que celui du précédent match de Ligue 1 lorsque la JSS a pu partager les points du match avec la JSK à Tizi Ouzou. Les protégés d’Hubert Velud devraient confirmer leur match référence réalisé il y a de cela un mois face au Mouloudia d’Alger, avec une large victoire de trois buts à zéro. Un bon résultat serait synonyme d’un appui psychologique nécessaire aux prochaines échéances, notamment suite à la dernière défaite de la JSK face à l’espérance de Tunis pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la ligue des champions de la CAF.

Pour sa part, le MCO sera l’hôte à ne pas prendre à la légère du moment que les Hamraoua négocient bien leurs matchs à l’extérieur. Les protégés de Bachir Mechri ont enregistré trois matchs nuls lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, ils ont pu dans ces conditions conserver la troisième place mais avec des minimes différences de points. Le moindre faux pas des oranais leur fera perdre beaucoup de places au classement.

